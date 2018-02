Turisté se vydají za Stromouchem

Ústí nad Orlicí - Pochod Hledání Stromoucha se koná pravidelně první březnovou sobotu a řadě turistů otevírá novou sezonu. Osmnáctý ročník se uskuteční v sobotu 3. března, start a cíl bude u ústeckého Chaplin Restaurantu (bývalá „Skoba“) v době od 7 do 18 hodin.

Turisté hledali StromouchaFoto: Lukáš Prokeš

Trasy v délce od deseti do padesáti kilometrů budou vedeny směrem na Lanšperk a Třebovské stěny. V nabídce tras figuruje i hvězdicová, to znamená odkudkoli do Ústí nad Orlicí a zpět. Loňskému ročníku akce, kterou pořádá Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, přálo počasí, jarní teploty vylákaly na procházku přírodou Orlickoústecka rekordních 756 turistů.