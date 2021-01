„Lidé chtějí uniknout tomu covidovému blázinci. To chápeme. Ale jsou nezodpovědní,“ řekl náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller. Sám už nabyl dojmu, že se lidé stávají přeborníky v nápadech, jak se zranit nebo zabít. To když na kousku plastu sjíždí černou sjezdovku nebo bez tvrdého tréninku si v drsném terénu ustelou v mrazu a hlubokém sněhu.

S celtou do zimních hor

Horští záchranáři zasahovali v minulých dnech v Jeseníkách, kde skupinka turistů nocovala pod celtou v oblasti Keprníku. Když chatrný úkryt zavalila silná vrstva sněhu, kontaktovali horskou službu. Zasypané kamarády vyhrabali další členové party a v klidu se znovu uložili ke spánku, aniž by záchranářům dali vědět. Ti už jim ale vyrazili na pomoc.

Odstrašujícím příkladem je i třiatřicetiletá žena, která se rozhodla bivakovat na Králickém Sněžníku. V silném mrazu, při nulové viditelnosti. Pomoc k ní vyrazila krátce po čtvrté ráno. „Za prvé jsme se k ní museli dostat do lavinového katastru u pramene Moravy a v oblasti byla takzvaná bílá tma. Pak ošetření, byla vyčerpaná a silně podchlazená. A následoval transport z nepřístupného terénu na naši stanici,“ popsal náročný zásah člen Horské služby Jeseníky Jakub Fabián. Lidé zbytečné zásahy odsuzují. „Kdyby si ten výjezd museli zaplatit, minimální sazba deset tisíc korun, tak by už asi nehazardovali,“ konstatovala na sociálních sítích Lucie Barteldová.

Místo nákupů horská túra

Podobné příběhy se odehrávají i na jiných místech českých hor. „Podle všeho to vypadá, že v posledních týdnech lidé vyměnili návštěvu nákupních center za horskou túru, ale vybavení a oblečení mají stále stejné. Je nezbytně nutné, aby s sebou do hor vzali i rozum,“ podotkl náčelník horských záchranářů v Beskydech Radan Jaškovský poté, co jeho muži zachraňovali dvojici, která se do hor vypravila v teplákách a teniskách. Nakoupit si ale dobré vybavení nestačí. „Zkušenost si nikdo nekoupí. Je to o tom, že se na podobné věci musíte připravovat, trénovat. Teprve lidé, kteří si něčím podobným projdou, si mohou dovolit jít přespávat v extrémních podmínkách do nějakého záhrabu,“ dodal Vítězslav Kaller. Podceňované jsou rady, aby si turisté stáhli do svého mobilu aplikaci Záchranka nebo dali někomu (horské službě) vědět, kde přesně se budou pohybovat. A nevypravovali se tam, kam nemají, na některých místech panuje lavinové nebezpečí. Počasí se na horách mění rychle, příznivé předpovědi nejsou zárukou. „Když na hřebenech začne foukat, sněžit, přijde mlha, člověk v okamžiku neví, kde je. Kluci, kteří se na Sněžníku vypravili pro onu mladou ženu, bojovali v podstatě sami se sebou, přestože tu máme tyčové značení, neviděli od jedné tyče na druhou, a to jsou pět metrů od sebe,“ dodal náčelník Horské služby Jeseníky.