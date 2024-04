„Aby se mohlo projektovat se vším všudy, tak musí být stavba zahájena, je to součást doby pro zprovoznění. Ale myslím, že toho má zhotovitel dost připraveného, aby mohl začít brzy rubat. A nějakou dobu zabere samozřejmě i příprava staveniště,“ doplnil pro Zdopravy.cz šéf ŘSD Radek Mátl.

Začátek stavby dálnice D35 z Ostrova do Mýta se posune o 10 dní. Kvůli Fialovi

Nejde o žádnou komplikaci, ale o logický postup vzhledem k tomu, že tunel byl soutěžen metodou Design & Build. To je postup, kdy na stavební firmě je nejen samotná výstavba, ale i projekční práce. Více o této metodě najdete ZDE .

Tunel Homole, který podejde frekventovanou silnici I/17 z Chudimi do Vysokého Mýta, se totiž nachází v nepříznivých geologických podmínkách. "Dětřichov je krásný normální ražený tunel. To všichni umí a není tam žádný problém. Zato u Homole je těch metod obrovské množství, aby se nepropadla silnice I/17, pod kterou tunel povede. To nadloží tam není nijak vysoké, má jen několik metrů. Nejdříve se musí vytvořit betonová deska a teprve pak razit tunel,“ uvedl už dříve pro Deník Mátl.

Vrch Homole (vlevo) ve směru od Chrudimi, dálnice podejde státovku I/17 na vrcholu 'esíčka' v pozadí.Zdroj: mapy.cz

Hloubený tunel není v tomto případě možný, a to kvůli životnímu prostředí. V oblasti se totiž nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída, kvůli které se musí při stavbě jednat opatrně. Hloubit se proto bude jen část tunelu. "Kvůli tomu, že musíme zachovat nahoře reliéf krajiny a nemůžeme udělat hloubený tunel, musíme jít cestou raženého tunelu. Je tam obrovské množství variant, jak tunel postavit,“ dodal Mátl.

Stavba tunelu Homole začne zároveň s dálnicí D35 z Ostrova k Vysokému Mýtu

Tunel budou tvořit dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 a 569 metrů, částečně se budou hloubit, zčásti razit ve skále. Oba tubusy budou propojeny dvojicí průchozích propojek, každá bude dlouhá 17,5 metru. Výška nadloží v raženém úseku se pohybuje od 8,5 do 24 metrů.

Zakázku získalo sdružení firem Eurovia CZ, TuCon a Eurovia SK s cenou 1,754 miliardy korun, což je jen 71,5 procent odhadované ceny. Vítězství Eurovie napadl konkurenční Metrostav, který přišel s nabídkou jen o 44 milionů vyšší a zpochybnil kompetenci Eurovie pro stavbu tak složitého tunelu. Nakonec se však neobrátil na Antimonopolní úřad, jak hrozilo, a tento týden tak ŘSD mohlo vítěze definitivně potvrdit. Smlouva s Eurovií na stavbu tunelu pak byla podepsána 9. dubna.

Úsek D35 Ostrov - Vysoké MýtoZdroj: ŘSD Pardubického kraje

Celý úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta včetně tunelu by měl být zprovozněn v roce 2026, nejspíše na jeho konci.

Na konci roku 2026 tak řidiči po dálnici dojedou bez přerušení až do Džbánova mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, obchvat ucpaného Mýta se totiž již staví, a na začátku jara 2027 pak až do Litomyšle.

Zároveň tak platí, že od 6. května tak budou rozestavěné všechny úseky D35 v Pardubickém kraji, kromě obchvatu Litomyšle a dvou úseků (z Opatovce u Svitav do Mohelnice - pozn. red.), které se budou stavět formou projektu PPP.

