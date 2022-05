Pětikilometrový úsek silnice z Pastvin do Líšnice umí řidiče potrápit. Například minulý rok v říjnu tam došlo k tragické nehodě. Auto se převrátilo na střechu a řidič na místě, přes veškerou snahu zdravotníků, zraněním podlehl.

„Jednalo se o nehodu osobního vozu, který skončil na střeše. Uvnitř auta cestovaly dvě osoby – muž a dítě. Hasiči asistovali zdravotníkům při resuscitaci řidiče. I přes okamžitou péči ale lékař nakonec konstatoval u muže smrt,“ informovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Za poslední dva roky na tomto úseku havarovalo dvanáct řidičů, zraněno bylo sedm lidí a celková škoda se vyšplhala na téměř 1,6 milionu korun.

Na začátku letošního dubna se tam střetly dvě dodávky. I tentokrát si nehoda vyžádala zranění. „V jedné z dodávek cestovali čtyři lidé, dva jsme vyprostili. Bylo zde podezření na poranění páteře a hrudníku,“ uvedl k zásahu jeho velitel Tomáš Lehký z hasičské stanice v Žamberku.

Vrtulník letecké záchranné služby transportoval zraněného člověka na traumacentrum do Hradce Králové. Nehodu nepřežil pes, který byl v době střetu ve voze. Příčinu této nehody nyní vyšetřují policisté.

Česká asociace pojišťoven nespecifikuje důvod, proč je právě tato silnice nejčastějším úsekem dopravních nehod na Orlickoústecku. Z dat však vyplývá, že nehody tam zpravidla nezpůsobují řidiči. Může se tak jednat například o srážku se zvěří.

Šťastnou bilanci nemají ani šoféři u Vysokého Mýta. Tam se však naštěstí nejčastěji jedná o „ťukance“ zapříčiněné nedodržením bezpečné vzdálenosti.

Řidiči bourají také u Lanškrouna, tam však kvůli vysoké rychlosti. Riskantně předjíždějí například v úseku mezi Rudolticemi a Lanškrounem. Příkladem takového chování je nehoda jedenadvacetiletého řidiče osobního vozidla značky Škoda Octavia.

„Po předjetí jiného dopravního prostředku se řidič chtěl zařadit zpět do pravého jízdního pruhu. Při tomto manévru však najel pravými koly na krajnici. Aby nevyjel ze silnice, strhl řízení,“ popsala průběh nehody policejní mluvčí Markéta Janovská. Řidič následně dostal smyk a přejel do protisměru, kde narazil do vzrostlého stromu a přerazil ho. V tomto případě se naštěstí řidiči ani jeho dvěma spolujezdcům nic nestalo.

Na stejném úseku bouralo za poslední dva roky celkem šest vozidel. Ve dvou případech si nehody vyžádaly zranění.

Na úsek silnice I/43 mezi Rudolticemi a Lanškrounem se často zaměřuje i policie při akci Speed Marathon. „Naším cílem je odstranit ze silnic vzájemnou bezohlednost, zejména hrubé porušování nastavených pravidel silničního provozu,“ řekl Pavel Hajdú z dopravní policie.