Trvale letní, nebo zimní čas? Vědci stojí proti lidem

Zatímco česká veřejnost by raději zavedla trvale letní čas, podle vědců je přirozenější a našemu zdraví prospěšnější zimní.

Definitivní konec střídání letního a zimního času je, zdá se, hotovou věcí. K energetickým úsporám už dávno nepřispívá, lidem jen způsobuje zdravotní potíže. Na celoročně stálý čas bychom tak měli přejít možná už příští rok.

Jenže s tím vyvstal problém: Jaký čas si zvolíme? Trvale letní, nebo trvale zimní?

V průzkumech veřejného mínění má mnohem větší podporu trvalý letní čas. Vzhledem k posunu životního stylu do večerních hodin bychom si užívali déle světla; v létě by slunce zapadalo jako nyní až po 21. hodině a naopak při zimním slunovratu by bylo světlo až do 17 hodin, ne jako dnes do 16 hodin.

Lidem už méně vadí, že bychom při zachování trvalého letního času v zimě vstávali do tmy. Zatímco nyní i na konci prosince je už v osm hodin světlo, nově by byla tma až skoro do devíti.

Přirozený čas

I kvůli tomu vědci doporučují zvolit si spíše přirozený, tedy zimní čas.

„Ponechání standardního času celoročně zajistí lidem v zimě více expozice rannímu světlu a v létě budou lidé méně vystaveni večernímu světlu. Tím se lépe synchronizují jejich biologické hodiny a spánek bude nastaven na dřívější dobu ve vztahu k pracovní době a školnímu času. Lidé budou celkově psychicky zdravější a pracovní i školní výkony se zlepší,“ uvedla Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR a Evropské společnosti biologických rytmů.

Zimní čas podle výzkumů zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost, píše se ve zprávě. Prokázána je také jeho souvislost se snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším výskytem nádorových onemocnění. Tímto stanoviskem se rozhodla řídit i česká vláda a navrhuje zavést trvale zimní čas.

Se zrušením střídání času souhlasí podle průzkumů sedm z deseti obyvatel České republiky. Letní čas by chtělo celoročně zachovat 44 procent dotázaných, pro zimní čas je 24 procent.

Střídání času bylo v Česku zavedeno v roce 1979. „Bouchám šampaňské. Konečně zvítězil zdravý rozum,“ řekl bojovník proti střídání času, senátor z Orlickoústecka Petr Šilar.

Anketa | Měl by v budoucnu platit letní, nebo zimní čas? Nebo zachovat střídání?

Luděk Burian

ředitel gymnázia

Já bych preferoval letní čas, protože je v létě déle vidět. I když si uvědomuji, že v zimě by byla ráno dlouho tma a slunce by vyšlo třeba až kolem osmé hodiny. Nemůžu ale říct, že by mi střídání úplně nevyhovovalo. Když člověk cestuje mezi různými časovými pásmy, kde jsou posuny větší, nějaká hodina ho vůbec nerozhází. Ale z hlediska obecného zájmu by bylo pravděpodobně lepší, kdyby se čas nestřídal.

Richard M. Sicha

ředitel muzea

Upřednostňuji zimní čas, když už se střídá. Chodím spát později, takže si rád přispím. Obecně střídání času je nesmysl, nemá to vliv na nic. Čas máme vyměřen v pozemském životě jen jeden, ten nekompromisně utíká a proto občas taky nestíhám….

Marek Výborný

poslanec

Dlouhodobě jsem pro zrušení střídání času. Kloním se k tomu, aby se zachoval pouze standardní středoevropský čas, tedy ten zimní, o který stojí i více lidí a odborníci. Důvody, které vedly k zavedení střídání času, jako je například ušetření energie, dnes už neplatí. Naopak ze zrušení střídání podle mě plyne více výhod než nevýhod. Jedná se například o otázku biorytmu, to není možné přehlížet.

Martina Lacmanová

výchovná poradkyně

Spíš bych se klonila pro zrušení každoročního střídání letního a zimního času. Na druhou stranu ale zároveň připouštím, že argumenty těch, co se přimlouvají pro zachování střídání, mají také svoje opodstatnění. Asi nebudu tyhle argumenty více rozvádět, protože jsou všeobecně známé. A jaký čas ponechat, kdyby se od střídání opravdu ustoupilo? Myslím, že bych víc ocenila, kdyby zůstal celoročně v platnosti letní čas. Ale je to jen můj soukromý názor, který samozřejmě nikomu nevnucuji.

Ilona Vojancová

ředitelka SLS Vysočina

Jsem pro zrušení střídání. Při zavádění posunutého letního času se kdysi argumentovalo dosažením energetických úspor, ale tenhle argument dnes neobstojí. Kdybych si mohla vybrat, nechala bych v platnosti zimní čas, tedy ten, který platí právě teď. Mému osobnímu biologickému nastavení vyhovuje víc a myslím, že obecně více vyhovuje i našim zeměpisným šířkám. Ráda bych poznamenala, že jsem v prostředí jednotného středoevropského času vyrůstala a neměla jsem s tím nikdy sebemenší problém.

Jan Pokorný

středoškolský učitel

Abych se přiznal, neměl jsem v poslední době příliš času věnovat se času. Dovolím si tedy citovat paní profesorku Illnerovou: „Jsme nastavováni denním světlem, standardní středoevropský čas je naprosto ideální.“ Každopádně sjednocení bych z pozice rodiče malých dětí uvítal.

Jiří Dudycha

sochař a keramik

Hlavně jsem rád za zrušení střídání času, to je nejpodstatnější. Už se pak ale s manželkou lišíme v názoru, jaký čas by měl být tedy nastaven. Moje žena, která vždycky velmi souhlasila s tím pekařem od Chrudimi (Stanislav Pecka pozn. red.), který za to bojoval, je spíše pro trvalý zimní. Já ale zase rád v létě vysedávám na chatě u ohýnku, takže mě by více vyhovoval celoroční letní čas.

Milan Báča

ředitel gymnázia Svitavy

Sám za sebe bych byl pro trvalý letní čas. Myslím že by byl vhodnější kvůli odpoledním volnočasovým a sportovním aktivitám, kdy by o hodinu déle bylo světlo. Delší tma ráno by mi nevadila, stejně vstávám brzo a pak jsem v práci a tam svítím umělým světlem.