V obci Trpík, která se nachází asi osm kilometrů od Lanškrouna, trvale žije 91 obyvatel, z toho 24 dětí ve věku do 14 let. Obec nemá školku, a dokonce ani nové pozemky, na kterých by v posledních letech vyrostly novostavby, jež by do lokality přitáhly mladé rodiny.