První červnová sobota odstartovala jubilejní třicátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad. Zahajovací koncert se konal na Tvrzi Orlice a ujít si ho nenechalo přes sedm stovek diváků.

Před samotným zahájením tradičně proběhlo udílení Cen města, které byly letos dvě: oceněn byl dlouholetý kapelník Big Bandu Letohrad Rostislav Zábraha a in memoriam pak bývalý místostarosta Letohradu Karel Stejskal, který zemřel na konci minulého roku a za něhož cenu převzali manželka a syn. Nechyběl ani příjezd F. V. Heka, který předal cenu Grand Prix na nejlepší výkon předchozího ročníku festivalu. Až z amerického Marylandu si cenu přiletěla převzít zástupkyně sboru First Presbyterian Church of Annapolis Chancel Choir, který loni festival zakončil. Na zahajovacím koncertu nechyběli ani gratulanti z řad politiků, na pódiu se zdravicí vystoupil senátor Miroslav Antl, poslanci Marek Výborný a Mikuláš Ferjenčík, europoslanec Tomáš Zdechovský, náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek i starosta Letohradu Petr Fiala, který festival oficiálně zahájil. Hlavním programem byl koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, který diváky nejen potěšil krásnou hudbou, ale i pobavil. Po setmění pak hladinu rybníka pod Tvrzí Orlice ozářila vodní show a celou fontánu pak rozzářil ohňostroj, na celou podívanou dorazilo na patnáct stovek diváků. Program Mezinárodního hudebního festivalu pokračuje až do 9. června.