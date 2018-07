Třetí pruhy na I/35 nebudou

Pardubický kraj - Před třemi lety slibované rozšíření přetížené a nebezpečné silnice na Mohelnici nejspíš nakonec nevznikne. Důvod je jednoduchý: provoz odsud za pár let stáhne budoucí dálnice.

Přetížená silnice I/43 Brno - Svitavy Foto: Jiří Vymětalík

Silničáři couvají z tři roky starého plánu rozšířit na některých místech státovku I/35 pro instalaci třetích pruhů. Náročná investice by se nevyplatila, za pár let totiž hustý provoz z této páteřní krajské silnice svede budovaná dálnice D35.

„Jednali jsme o tom s ŘSD, ale rozšíření by se podle jejich tabulek nevyplatilo,“ řekl pardubický hejtman Martin Netolický.

Rozšíření silnice stojí kolem 30 milionů korun na kilometr a podmínkou je dlouhodobý efekt. Paralelně budovaná dálnice D35 by však měla být až do Mohelnice hotová snad do deseti let a z „pětatřicítky“ svede prakticky veškerý tranzit.

Se střídavými třípruhy se počítalo hlavně na rovných úsecích, kde dochází často k nehodám. Pro jejich vyznačení je nezbytná šíře komunikace 12,5 metru. Stávající silnice má ale šířku místy jen osm metrů a ne všude by bylo rozšíření také technicky možné.

Třetími pruhy, které se vždy po několika stovkách metrů střídají pro každý směr, se sice nezvyšuje kapacita silnice, ale zlepšuje se komfort řidičů. Podle odborníků uspořádání silnice 2+1 bez svodidel přináší snížení nehodovosti o třicet až čtyřicet procent oproti standardním dvoupruhovým komunikacím.

„K vážným nehodám na I/35 dochází hlavně mimo obce a hlavní příčinou bývá způsob jízdy, především nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Mezi vůbec nejnebezpečnější úseky patří trasa mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí nebo dvoukilometrový úsek od křižovatky s I/43 u Svitav.

Právě tato křižovatka by se ale úprav možná dočkat měla. Kraj chce, aby zde vznikly odbočovací a připojovací pruhy.