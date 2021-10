„Zájem o očkování v posledních třech dnech minulého týdne vzrostl až o trojnásobek obvyklých hodnot posledních dnů. V pátek to bylo až 1535 očkovací dávek,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zvýšená poptávka po očkování souvisí také s třetími dávkami očkování, u kterých byl interval zkrácen z osmi na šest měsíců po podání druhé dávky.

V Pardubickém kraji zdravotníci prozatím podali 532 tisíc očkovacích dávek.

Vzhledem k velkému zájmu o očkovací kamion před Univerzitou Pardubice a na hlavním vlakovém nádraží v Pardubicích a obecně zvyšujícímu se zájmu o vakcínu bude možnost očkování v krajském městě posílena také o víkendu 30. a 31. října. Lidé bez registrace se tak budou moci nechat naočkovat v budově Sokola v Pardubicích na Olšinkách, kde už opakovaně kamion působil. „Tentokrát vzhledem ke snižujícím se teplotám využijeme přímo budovu sokolovny, za což bych chtěl pardubickým sokolům velice poděkovat. Zájemci o očkování budou moci využít dvoudávkovou vakcínu Pfizer a jednodávkovou vakcínu Janssen,“ řekl Netolický s tím, že očkování v sokolovně bude oba víkendové dny možné od 9 do 18 hodin. Páteřní očkovací místa Pardubického kraje jsou i nadále v provozu a je možné navýšení jejich kapacit v případě zvyšujícího se zájmu.

Očkování u praktiků

Praktičtí lékaři navíc již mohou očkovat vakcínami Pfizer. To by mohlo pomoci především při očkování třetí dávkou. „Nezbytnou podmínkou pro zvládnutí zvýšeného zájmu o očkování a přeočkování posilující dávkou je vyšší míra zapojení praktických lékařů. Proto s jejich sdružením aktivně jednáme a chceme, aby očkovali minimálně své pacienty přímo v ordinacích,“ sdělil Netolický. Situace se podle něj značně lidí od jarních měsíců, protože vakcíny Pfizer mají nyní svého distributora, který vakcínu na základě přímé objednávky zaveze do konkrétní ordinace. „Měli bychom se tak dostávat do standardního režimu vakcinace, který je využíván i u jiných typů onemocnění, tedy mimo velkokapacitní centra u praktických lékařů,“ dodal Netolický.

V některých krajích navíc bude 1. a 8. listopadu probíhat testování dětí. To se však Pardubického kraje netýká. „V našem kraji nebyl vybrán v tuto chvíli žádný okres, ve kterém by mělo 1. a 8. listopadu probíhat testování ve školách. Situaci neustále monitorujeme, komunikujeme s našimi školami a s krajskou hygienou. Uvidíme, jaká situace nastane po podzimních prázdninách, kde lze očekávat vyšší míru setkávání se napříč republikou,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.