Pardubický kraj - Pátku třináctého se snoubenci nebojí.

Premiérová svatba v lese.Foto: archiv

Svatba na golfu i v lomu

Orlickoústecko - „Vezmeš si mě?“ Věta, která předznamená spoustu dalších otázek při zařizování svatby. Jednou z nich je: Kde? Trendem posledních let jsou svatby venku, jichž se nebojí stále více párů. Třeba na Choceňsku jednoznačně vede golfové hřiště v Dobříkově. „Jakmile tam nemají golfový turnaj, tak je tam svatba,“ potvrzuje choceňská matrikářka Renata Kopřivová s tím, že oblíbená je i Bošínská obora či Ekocentrum Paleta v Oucmanicích. Přímo v Chocni se pak oddává na radnici či v zámecké kapli. „Využíváme i park Peliny, kde je altán, svatby se ale konají i mimo něj,“ přibližuje. Pod choceňskou matriku spadá devatenáct obcí, loni napočítali pětapadesát svateb, včera – v pátek 13. ale nebyla žádná.

Svatby venku jsou oblíbené i v dalších městech. V České Třebové je jedním z oblíbených oddacích míst Bosenský pavilon v parku Javorka, v Letohradě využívají nejen obřadní síně zámku, ale i nádvoří zámku a žádaná je i tvrz Orlice. Zájem o svatby venku pozorují i v Jablonném nad Orlicí. Jak uvedla matrikářka Daniela Stránská, nejvíce svateb se uskuteční na radnici, oblíbeným místem je ale i Suchý vrch či zatopený lom „Vávrovka“ v Bystřeci, který láká kouzelnou atmosférou. „Občas se svatba koná i na zahradě rodinného domu či na pěkném místě v přírodě,“ podotkla.

V Ústí je velmi oblíbený pivovar v Hylvátech, kde nabízejí svatbu od A do Zet, na Vysokomýtsku si pro svůj Den D mohou snoubenci zvolit Zámek Nové Hrady. V Lanškrouně se nejčastěji oddává v obřadní síni, na nádvoří i v zahradách zámku a podle matrikářky Soni Mihalovičové je oblíbená i Restaurace Up Obora Hurt.

Na radnici letos bez svateb

Pardubicko - Kde se lidé nejčastěji berou? Podle Zdeňky Havlíčkové z oddělení matriky pardubického magistrátu lidé v Pardubicích nejčastěji uzavírají sňatky přímo na radnici.

Nicméně v roce 2015 byl proveden mykologický průzkum, který ukázal, že stropy historické budovy poškodily dřevokazné houby. Radnice je proto od 1. ledna mimo provoz a prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž předpokládaný konec je naplánovaný na prosinec 2018. Svatby proto v této době probíhají v náhradních prostorách v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu.

„Mezi další oblíbená svatební místa patří Zámek Pardubice, Kunětická hora, Golf resort Dříteč a zámeček ve Starých Čívicích,“ dodala Havlíčková.

Mimo to byl včera opět pátek třináctého, který je mnohými považován za nešťastný den. Zdá se ale, že spousta snoubenců nebere tuto pověru příliš vážně, jelikož právě na pátek 13. července bylo naplánováno 12 svateb, což je standardní páteční počet. Obřady na radnici, nebo teď momentálně v náhradních prostorách, nejsou v pátek a v sobotu zpoplatněny. Za obřad od pondělí do čtvrtka zaplatí snoubenci magistrátu 4000 korun. Obřad v neděli či státní svátek stojí 6000 korun a ve dnech 1. ledna, 24. až 26. prosince a 31. prosince stojí obřad dokonce 11 tisíc korun.

„Snoubenci obvykle chtějí mít na svatbě své příbuzenstvo, proto jsou nejoblíbenějším dnem soboty,“ řekla Marcela Vilíková z oddělení matriky pardubického magistrátu. Doplnila také, že ve dnech, kdy probíhají větší svátky, jako je Nový rok či Štědrý den, probíhají sňatky pouze výjimečně.

Pověrčivosti ubývá

Chrudimsko - Pátek třináctého nepatří sice na Chrudimsku k nejpopulárnějším svatebním termínům, ale přesto se zdá, že pověrčivých svatebčanů ubývá. „Zrovna včera jsme v Chrudimi měli jednu menší svatbu a myslím, že tihle snoubenci zmíněné datum vůbec neřešili,“ konstatovala vedoucí chrudimského matričního úseku Jana Andrýsková. „Podobně se už většinou neřeší například ani květen, přičemž dříve býval květnový svatební termín pro mnohé dvojice tabu,“ doplnila Andrýsková.

Slova chrudimské matrikářky potvrzuje Chrudimák Daniel Seifert, který se ženil o loňských prázdninách. „Datum jsme přitom s mojí nastávající vůbec neřešili. Pátek 13. to sice nebyl – ale my bychom si nevybrali žádný pátek. Kvůli příbuzným a svatebním hostům, kteří by v pátek nemuseli mít volno,“ vysvětlil sympatický třicátník.

Chrastecká starostka Martina Lacmanová vystupuje běžně v roli oddávající, ale na žádnou svatbu pořádanou v pátek 13. si nevzpomíná. „U některých párů ale datum hraje významnou roli. Zaznamenali jsme například svatby v úterý nebo i ve čtvrtek, a když jsem se snoubenců tázala, proč si vybrali zrovna tyhle netypické dny, tak mi vysvětlovali, že podle jakéhosi numerologického klíče jde z jejich pohledu o nejvhodnější termíny,“ řekla starostka.

Pátku 13. se před pěti lety ani trochu nezalekla Chrudimačka Iveta Mráčková se svým tehdejším snoubencem. „My jsme to právě tak chtěli, vybrali jsme si pátek třináctého zcela záměrně, protože můj nastávající měl ve stejný den narozeniny. A jsem ráda, že mohu potvrdit, že nám zvolené datum přineslo štěstí,“ dodala Iveta Mráčková.

Premiéra v lese

Svitavsko - Pátek třináctého rozhodně není nejpopulárnější den ke vdavkám. Potvrzují to matrikářky z celého okresu.

„Na druhé straně běžný obřadní den je sobota, nikoliv pátek. A jedna svatba v pátek 13. letos už byla,“ podotkla matrikářka svitavské radnice Renata Johanidesová.

Pátek 13. letos letos byl již podruhé, poprvé se tak stalo v dubnu. Příští rok nás tento pověrami opředený den čeká rovněž dvakrát, a to v září a v prosinci.

I na Svitavsku si snoubenci stále častěji vybírají i originální místa k obřadu. „Většina sňatků je sice v naší obřadní síni, ale stále populárnější jsou i obřady v přírodě,“ dodala Johanidesová.

Premiérová svatba se tak letos uskutečnila ve Vodárenském lese poblíž Svitav (na snímku). Své „Ano“ si tam řekli Lucie a Jiří Zemachovi. „Když jsme před sedmi lety začali připravovat projekt zpřístupnění Vodárenského lesa, zalíbila se nám studna mezi skupinou borovic. Tenkrát jsme si vysnili, že by to mohlo být v budoucnu místo, kde se budou lidé setkávat při různých příležitostech, třeba i při svatbách. A vize se stala skutečností,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Svatební premiéra letos ve Svitavách čeká rovněž nedaleký Park patriotů. Řada obřadů naproti tomu proběhla už v parku Jana Palacha. Na Svitavsku jsou populárními místy k obřadům rovněž mladějovská úzkokolejka, areál zámku v Litomyšli a další.