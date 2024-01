Hackeři nehrozí jen firmám a úřadům. S riziky škodlivých programů a kybernetických útoků se musí potýkat i ve školství. Proto by mělo dojít k modernizaci Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. Cílem projektu je primárně zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.

Kybernetické vzdělávání. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj

Podobných projektů bylo v České republice realizováno hned několik, například v Brně, Praze, České Lípě nebo Dvoře Králové.

„V oblasti středního školství se jedná o jedinečnou iniciativu. Umožňuje vytvořit excelentní zázemí pro žáky, díky kterému získají velmi kvalitní vzdělání v oblastech IT a kyberbezpečnosti. Žáci by si v hodinách například mohli vyzkoušet jak postupovat v případě simulovaného útoku na infrastrukturu školy. Kvalitní vybavení laboratoří by posílilo bezpečnost střední školy kvůli její vyšší schopnosti vyhodnocovat rizika a nebezpečí. Moderní podmínky by zároveň měly umožnit vzdělávat zástupce firem a státních institucí. Technická a dopravní střední škola z České Třebové v minulosti vzdělávala síťové specialisty, má proto s podobnými aktivitami velké zkušenosti. „Dopravka“ by se tak mohla stát regionálním „hubem“ pro kybernetickou bezpečnost. K financování projektu by mělo napomoci využití Národního plánu obnovy,“ řekl hejtman Martin Netolický k plánovanému projektu.

Celkové náklady v tuto chvíli dosahují částky 28 milionů korun.