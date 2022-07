„V současnosti je město dobře vybaveno na bioodpad. Zatím je naše první zkušenost taková, že se lidé bohužel musí pořád vychovávat. Do nádob totiž veřejnost stále odhazuje kde co,“ uvedl Zdeněk Řehák, jednatel městské společnosti Eko Bi, která sváží odpad z České Třebové i okolních obcí a jež má nyní na starosti nově vzniklou kompostárnu.

V kraji přibývají hnědé popelnice na bioodpad

Podle Řeháka zejména lidé z bytovek vyhazují do nádob na bioodpad věci, které do černé popelnice rozhodně nepatří. „Jedná se o různé plasty, stavební suť nebo třeba ošetřené dřevo,“ popsal Řehák.

Problémem je ale také skutečnost, že někteří lidé bioodpad vytřídí, jenže obsah zabalí do plastového sáčku a ten pak vhodí do příslušné popelnice. „Do nádob se musí dávat jen bioodpad, který tam patří, tedy bez příměsí a plastů,“ upozornil Řehák.

Výstavba kompostárny v Třebovici pokračuje. Sloužit začne příští rok

Třebová nesplnila limity, hrozí zdražení odpadů

Výstavba nové kompostárny je mimo jiné reakcí na novou legislativu, která města, jež málo třídí, ekonomicky postihuje. Právě Česká Třebová nesplnila limit 200 kilogramů směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok.

Kompostárnu bude provozovat městská společnost Eko Bi, která má nově dokončené zařízení v pronájmu. Kompostárnu bude provozovat nejen pro město, ale i pro okolní region.

„Na základě fyzické analýzy nádob jsme zjistili, že je v každé popelnici až 45 procent bio složky. Kdyby se nám podařilo dostat do černých nádob bioodpad, o třetinu snížíme produkci směsného odpadu,“ uvedl místostarosta města Josef Jan Kopecký.

Pokud by se Třebové nepodařilo snížit množství komunálního odpadu na osobu, dramaticky by stouply poplatky za skládkování, a tím by vzrostly také poplatky domácnostem. Ty už v roce 2022 byly vysoké, občané České Třebové platili 720 korun za rok.

Kam s kompostem?

Dalším ne zcela ještě vyřešeným bodem je odbytiště pro kompost. „Chceme kompost nechat certifikovat a dodávat velkoodběratelům,“ řekl Řehák.

Na Orlicku se ceny pohybují mezi šesti a sedmi stovkami. Výrazně vybočuje například Vysoké Mýto, kde lidé za odpad zaplatí jen 520 korun ročně. V Ústí nad Orlicí činí roční poplatek 690 korun.

Celý proces je však podmíněn tím, že českotřebovský kompost získá certifikaci na hnojivo. „Při ní se určuje kvalita kompostu, která souvisí s následným prodejem. Výroba i certifikace je ale zdlouhavý proces. Počítáme s tím, že vše bude hotovo na jaře příštího roku,“ dodal Řehák.