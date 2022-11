“Je to katastrofa. Ráno sem zaparkují cizí auta, lidi jdou na vlak a do práce. My pak nemáme šanci u vlastního bytu zaparkovat,” lamentoval nad situací Jaroslav Votava, který bydlí na sídlišti Trávník.

Placené parkování zde vycházelo na 300 korun za rok pro rezidenty a 20 korun za hodinu pro krátkodobé stání. Návrh prý udával povinnost platit, ale nezajistil, že pro všechny bude místo. Teď tu auta mohou stát opět zadarmo.

Třebová uvažuje o zavedení rezidenčního parkování u Trávníku

Starosta města Zdeněk Řehák tento krok vysvětlil tím, že předchozí rada neměla v mezidobí mezi volbami a zvolením nové rady mandát k učinění tak zásadního kroku, který výrazným způsobem ovlivní život na jednom z největších sídlišť ve městě.

“Zrušený návrh nařízení rezidentům ukládá povinnost za své vozy stojící v lokalitě Trávník platit, zároveň však nikomu nedával jistotu, že na sídlišti po této úhradě skutečně zaparkuje,” upozornil Řehák.

Zdroj: Martin Alt

Jediným přínosem tohoto řešení podle něj by se tak mohlo zdát to, že na Trávníku již nebudou parkovat cizí vozidla nerezidentů, kteří je zde odstavují, když do centra města přijedou například na vlak.

“Trávník má být pro ty, co tu bydlí. Pro ostatní by se měly vybudovat nové plochy, určitě nějaké volné jsou. Ale to by město muselo chtít,” sdělil místní občan Karel Javůrek a dodal, že zrušení rezidentního parkování nebyla šťastná volba. “Lidi stojí, kde se dá. Oni už nemají moc na výběr,” řekl Javůrek.

Třebová uvažuje o zavedení rezidenčního parkování u Trávníku

Lidé po nových parkovacích plochách volají a doufají, že změny přijdou brzy. “Jsou třeba úpravy a nové plochy, jinak se tu zblázníme. Lidi už začínají stát i na trávě u mého domu,” postěžoval si Václav Brož, který bydlí v domě nedaleko sídliště.

Podle starosty musí být otázka parkování nejenom na zmiňovaném sídlišti, ale i v celém městě řešena koncepčně. Například zavádění rezidenčních zón by mělo kráčet ruku v ruce s úpravou dispozic pro stání v dotčené lokalitě, vyznačením parkovacích míst a zřízením odstavných parkovišť.

“Já to mám do centra docela daleko, ale raději tam jdu pěšky, než abych jel autem. Vím totiž, že bych neměl šanci zaparkovat,” sdělil své pocity další z místních Marek Lněnička. “A ta aféra s Trávníkem? Vůbec se nedivím, že jsou lidi naštvaní, pořád nemají kde parkovat.”

Jana Kunhartová sdílí však opačný názor. “Nám to zrušení nevadí. Nedomysleli to. Když k nám třeba přijela návštěva a zaparkovala pod okny, musela platit za každou hodinu.”

Podle starosty musí být otázka parkování nejenom na zmiňovaném sídlišti, ale i v celém městě řešena koncepčně. Například zavádění rezidenčních zón by mělo kráčet ruku v ruce s úpravou dispozic pro stání v dotčené lokalitě, vyznačením parkovacích míst a zřízením odstavných parkovišť.

V Ústí nad Orlicí řidiči za parkování nově platí přes aplikaci. Podívejte se

V této záležitosti bude město nadále jednat se zástupci bytových družstev a také s Pavlem Matysem, který před časem vypracoval návrh úprav dispozic parkování na sídlišti. Vzhledem k finanční náročnosti projektu chce vedení České Třebové tyto úpravy realizovat postupně společně se širší revitalizaci celého sídliště.

Ještě do konce roku starosta představí nové parkovací nařízení, které sice nebude obsahovat rezidenční parkování na sídlišti Trávník, ale bude řešit rozšíření zón do vnitrobloků v ulicích Felixova a Na Strouze.

“Dále bych rád, aby nové nařízení řešilo možnost zaplatit si stání v jednotlivých zónách také pro návštěvy a řemeslníky z řad nerezidentů a platnost parkovací karty nebyla vázána na kalendářní rok,“ doplnil starosta Řehák.