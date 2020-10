„Aktuálně máme ze 78 klientů třináct nakažených. Ti jsou potvrzení, ale dalších asi osm klientů má teploty nebo jiné příznaky. V pátek nás čeká plošné testování, které přijede udělat armáda,“ říká ředitel domova Pavel Tupec.

Čtvrtina zaměstnanců domova už nemůže pracovat, jedná se o jednadvacet lidí a z toho jich je deset covid pozitivních. „Po dohodě se starostou obce jsme požádali o pomoc Armádu ČR. Pardubický kraj žádost schválil a předal na ústřední krizový štáb. Nevíme, kdy by mohli vojáci přijet. Čekáme na odezvu,“ dodává Tupec.

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ

V úterý udělali s hasiči z Příluky speciálním přístrojem kompletní dezinfekci celého domova. Současně také hledají dobrovolníky, kteří byv domově pomohli nejens péčí o seniory. „Sháníme dobrovolníky a už se nějací ozvali. Po zkušenostech jsem jim rovnou řekl covidová čísla, takže někdo odpadl. V současné době je u nás pět dobrovolníků, kteří pracují i v péči, ale taky v prádelně nebo uklízejí. Využíváme je na pozice, kde potřebujeme,“ vysvětluje ředitel.

Výzva dobrovolníkům trvá. Potřebují každého člověka, který by jim pomohl. Páteční testování může navíc situaci ztížit. „Mám obavy, že po pátečním testování, až zjistíme, kdo to tady má, budou ta čísla výrazně vyšší. Předpokládám, že to horší nás teprve čeká,“ uzavírá Tupec.

První případ nákazy covidem-19 zjistili v domově ve Sloupnici 14. října. Na odděleních v domově vytvořili následně covid zóny 2. stupně a na rehabilitaci mají covid zónu 3. stupně. Pracovníci dodržují zvýšená hygienická opatření a všichni používají předepsané ochranné pomůcky.

V současné době shání Domov pro seniory ve Sloupnici pomoc zdravotnického i nezdravotnického personálu. Dobrovolníci se mohou hlásit řediteli na telefon 602 144 185.