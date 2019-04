Litomyšl - Lanškroun 0:0 pen. 4:5

Střetnutí nabídlo divákům dva rozdílné poločasy. V tom prvním měli zřetelně navrch hosté, kteří lépe kombinovali, byly důraznější a nebezpečnější. Z čeho vyplynuly jejich šance, standardní situace a zejména pokutový kop, který ale po faulu na Ptáčka Popelář neproměnil, zaskvěl se brankář Koukola. Po změně stran se začala o poznání více prosazovat Jiskra. Poté, co byl v šestnáctce sražen Hašek, dostali i domácí penaltovou výhodu, jenže Kundera s ní naložil také neúspěšně, hrdinou okamžiku byl Ehrenberger. A lanškrounský gólman zachránil svůj tým ještě jednou, to když na něho středem postupoval osamocený Pešek, souboj „z očí do očí“ vyhrál strážce svatyně. Závěr patřil domácím, ale žádnou ze slibných akcí nedotáhli. V rozstřelu bylo devět exekutorů přesných, Ehrenberger následně vychytal kolegu Koukolu a lídr pořadí byl nakonec přece jen spokojenější.. „První poločas se odehrál za naší mírné převahy, ale příležitosti jsme nedotáhli a nedali penaltu, po přestávce postupem času měli územní převahu domácí, ale také neproměnili penaltu. Zápas skončil spravedlivou remízou. V rozstřelu jsme si počínali stoprocentně. Druhý bod do tabulky se nám hodí,“ hodnotí utkání trenér Lanškrouna Pavel Hrabáček.

Fakta – rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Litomyšl: Koukola – Gyömber (78. Tomšů), Hašek, Štoudek, Jireček – Kristek (83. Hromádka), Svoboda, Kundera, Paclík – Zeman (46. Pešek), Folta (46. Severa). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Pavelka, Karlík – Doležal (76. Macháček), Kolomý, Krejsar, Sita – Ptáček, Savych (88. Bednář).

Choceň - Moravská Třebová 0:2

Dva mladíci v základní sestavě, na lavičce další čtyři hráči ročníku narození 2000 a níže. Sestava Chocně doznala změn a proti favoritovi z Moravské Třebové to měli domácí hodně složité. Potvrdilo se to v úvodních minutách, kdy se hosté dostali díky Novákovi do vedení. Hosté tím názorně prezentovali, co přijeli do Chocně hrát. Nicméně Choceňští drželi se soupeřem krok a některých nedotažených akcí mohou litovat. Bohužel se to nezměnilo ani po pauze. Když poté Válek uklidil balón do sítě, už to měla Agria složité. „Střetli jsme se s kvalitním soupeřem, který má dobře zažitý rychlý přechod do útoku. Což nám ukázal hned v sedmé minutě. Kvalita ve finální fázi soupeře byla lepší než ta naše, a to rozhodlo o celkovém výsledku,“ vyjádřil se po utkání kouč Chocně Petr Zahálka.

Fakta – branky: 7. Novák, 59. Válek. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 3:0. Diváci: 127. Poločas: 0:1. Choceň: Simon – Coufal, Eisner (83. Voda), Krejza, Lebeda – Matějka (77. Beneš), Zahálka, Vondra (83. M. Gerčák), Novotný, Rozlívka – Klofanda. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník, Strnad – Petrila (46. Bubela), Bednář, Novák, Štaffa, Válek (85. Fógl)– Konečný.

Žamberk - Česká Třebová 1:2

Po debaklu v Lanškrouně měl Žamberk šanci na reparát proti České Třebové. Avšak ani tentokrát z toho body nebyly. Odvezli si je hosté po výhře 2:1. Ti měli hlavně v průběhu prvního poločasu několik gólových šancí, ale do brány zaplul míč jen po zakončení Švece. Vyrovnání měl na svědomí Trejtnar, nicméně poté domácí zapomněli po rohovém kopu na Stolína. „Šanci na dobrý výsledek nám dával především soupeř neproměňováním svých šancí. Naše bránění zvláště v prvním poločase bylo velmi naivní. Ve druhé půlce jsme nejdříve srovnali dorážkou po trestném kopu a poté měli dvě jasné šance na to rozhodnout zápas. Namísto toho jsme opět selhali při bránění rohového kopu soupeře,“ zaznělo od trenéra domácího celku Ondřeje Hlaváčka. Na druhé straně měl Petr Pražák i přes výhru k výkonu týmu výhrady. „Dalo by se říct, že se jednalo o zápas, kdy nám to tam ne a ne spadnout. Přesto, že jsme si vytvořili spoustu šancí, nejsem s výkonem spokojený. Někteří hráči zůstali pod svým výkonnostním standardem.“

Fakta – branky: 59. Trejtnar – 40. Švec, 68. Stolín. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (74. Bartoš), Vaňous, Rudolecký, Kotyza – Skoták (59. Kuklík), Ďuriš, Franke, Kos (46. Zach), Jírů – Pavelka. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (80. Křepela), Krystl, Rataj, Švec – Sejkora, Roušar – Langer (46. O. Ezr), Müller, Grepl – Stolín (84. Gregor).

Letohrad - Dolní Újezd 3:0

Zachraňující se Dolní Újezd nepředvedl v Letohradu zhola nic a nebýt mnoha četného neproměňování šancí domácích borců, odjel by s debaklem. Letohrad se brzo dostal do vedení gólem Chládka a poté začal festival zahozených tutovek. V hlavní roli se ocitl Kabourek. Vyložených příležitostí měl na prakticky stejný počet branek, které nastřílel v Moravanech. Za vděk musel vzít dvě po hodině hry. Letohrad splnil tříbodovou povinnost a v tabulce se vyhoupl na druhou příčku. „Vstup do utkání nám vyšel, dali jsme brzo branku. Čekal jsem, že budeme dál aktivní, ale opak se stal pravdou. Hráli jsme pomalu, bez pohybu a chyběla nám ochota podstupovat souboje. I tak jsme si vypracovali velké šance, ale trestuhodně jsme je zahazovali. Druhý poločas jsme přidali na aktivitě, vstřelili další dvě branky a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. I přes výhru s předvedenou hrou spokojeni nejsme a i kluci si musí uvědomit, že podobný výkon by v dalších kolech k úspěchu nevedl,“ trenér Aleš Majvald.

Fakta – branky: 60. a 66. Kabourek, 4. Chládek. Rozhodčí: Šimek (Ústí nad Orlicí). Hráno bez karet. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán (72. Filip), Kail, Vaniš, Šponar (61. Lorenc) – J. Štěpán, Bartoň (76. Smíšek), Macek, Chládek (76. Hiller) – Kabourek, Čada (76. Trnka). Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, Čejka, M. Vomáčka, Pešina – Frňka (72. Jireček), Drahoš, Fulík, Vrabec – Štarman, D. Frank (54. Dvořák).

1. Lanškroun 22 11 8 1 2 49:15 50

2. Letohrad 22 13 2 3 4 50:21 46

3. Morav. Třebová 22 14 0 4 4 49:20 46

4. Litomyšl 22 10 5 3 4 49:35 43

5. Hlinsko 22 12 0 3 7 51:33 39

6. Svitavy 22 10 3 2 7 38:36 38

7. Chrudim B 22 8 4 5 5 61:37 37

8. Česká Třebová 22 11 1 0 10 40:33 35

9. Holice 22 7 4 4 7 39:41 33

10. Luže 22 9 1 1 11 44:52 30

11. Moravany 22 6 5 2 9 40:53 30

12. Heřm. Městec 22 6 3 4 9 28:45 28

13. Choceň 22 5 5 2 10 27:46 27

14. Třemošnice 22 5 1 3 13 29:50 20

15. Dolní Újezd 22 2 2 4 14 24:57 14

16. Žamberk 22 2 1 4 15 18:62 12