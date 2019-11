Beseda s generálem

26. listopadu od 16.30 hodin, zámek Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium v rámci přednáškového cyklu Vědecký svět v učebnách LSG zve na atraktivní besedu. Hosty úterního setkání totiž bude elitní český voják a bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel a někdejší poradce prezidenta Václava Havla a diplomat, bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář. Vstupné je dobrovolné.

LIStOVáNí.cz: Losos v kaluži

26. listopadu od 17.30 hodin, Malá scéna Ústí n. O.

Cynická Bára je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná. Tohle bude ryzí dámská jízda! Vstupné na LiStOVáNí v knížce úspěšné spisovatelky Markéty Lukáškové Losos v kaluži je 90 korun, pro studenty 60 korun.