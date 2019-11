Sto let tělovýchovy

16. listopadu od 14 hodin, Kult. dům Verměřovice

Kulturní dům ve Verměřovicích rozzáří nová výstava. Po úspěšné loňské výstavě Od Masaryka po současnost v padesátiletém kulturáku ji letos zaplní téma 100 let tělovýchovy ve Verměřovicích. Slavnostní otevření výstavy spojené s kulturním programem proběhne v sobotu ve 14 hodin v kulturním domě. Výstava bude přístupná do pátku 22. listopadu od 9 do 17 hodin každý den.

Zvou na Sametový ples

16. listopadu od 19 hodin, M-klub, Vysoké Mýto

M-klub ve Vysokém Mýtě v sobotu rozezní Sametový ples. V předtančení vystoupí Ondřej Nekl & Aneta Nezvedová. K tanci a poslechu zahraje na společenském sále kapela Antree a od 21.30 na klubové scéně DJ Jarda Brejl. V rámci večera vystoupí také taneční skupina T-Komplex. Chybět nebude tombola. Vstupné 300 korun s občerstvením, 100 korun bez občerstvení.