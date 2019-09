Poradí, jak žít Bez obalu

3. září od 17 hodin, přízemí zámku Letohrad

V rámci mezinárodního Týdne bez odpadu se v Letohradě uskuteční beseda Bez obalu. Je určena pro širokou veřejnost a tématem budou: omezování tvorby odpadu v domácnostech, možnosti redukce směsného odpadu, jednorázové produkty a jejich alternativy, moderní látkové plenky, správné třídění odpadu a využívání sběrných míst či možnosti snížení poplatku za nakládání s odpady v Letohradě. Beseda v přízemí letohradského zámku začíná v 17 hodin.

V Zámrsku zavoní guláš

7. září od 10 hodin, Zámrsk

Milovníci rozmanitých gulášů, zbystřete.

V Zámrsku se v sobotu konají už sedmé Slavnosti guláše. Program je pestrý: v 10 hodin začíná akce pro děti, v poledne zahájí prodej soutěžních gulášů, v odpoledním programu zahraje dechové seskupení pod vedením Václava Drobného ze ZUŠ Vysoké Mýto, následuje Zámrsk našel talent a vystoupení C – Bandu. Pro děti bude na místě malování na obličej a skákací hrad, vstup je 50 korun dospělí, děti do 15 let zdarma.