Králíky zvou na letní oslavy

20. července od 10 hodin, sportovní areál u ZŠ Králíky

KraLeOs, to jsou sobotní Králické letní oslavy, které vypuknou v 10 hodin ve sportovním areálu z králické základní školy. V programu je Holba Cup 2019, GulášFest, Soutěž o nejlepší drvoštěpy města, Soutěž o nejlepší hřebíky města a druhý ročník Nočních útoků o zlatého králíka. Od 20 hodin hraje Plazma Rock.

KocandaFest nabídne i No Name

20. července od 14 hodin, letní parket Zálší u Chocně

Šestý ročník KocandaFestu se uskuteční v sobotu na letním parketu v Zálší u Chocně. Program je letos opravdu nabitý – ve 14 hodin jej „odpálí“ Jaroslav Uhlíř s kapelou, od 16 hodin zazní nestárnoucí hity v podání The Beatles Revival, v 18.30 hodin vystoupí česká kapela studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu The Tap Tap a od 21.30 pódium ovládne slovenská skupina No Name. O půlnoci pak KocandaFest vyvrcholí koncertem kapely Taipan.

Kance jde ochutnat i prohlédnout

kdykoli dle otevírací doby, Pivovar Kanec Žamberk

I na Orlickoústecku se těší oblibě místní pivovary. Pivo se vaří například v Žamberku, a to pod značkou Žamberecký Kanec. Nejpopulárnější je tu světlý speciál 13°, na čepu ale mají i světlý ležák 11° nebo pivní speciály. Kromě tradiční pivnice tu mají i restauraci a kavárnu, kde si každý najde to své. A kdo by chtěl nahlédnout pod pokličku, prohlídku pivovaru si musí domluvit přímo se sládkem. Kontakty jsou na webu pivovarzamberk.cz.