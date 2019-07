V Lanškrouně zahrají Atarés

19. července od 19.30 hodin, zámecká zahrada Lanškroun

V lanškrounské zámecké zahradě v pátek večer zahraje kapela Atarés. Pražští muzikanti se zaměřují na interpretaci zejména kubánské a latinskoamerické hudby. Většina skladeb pochází z Kuby, ale také z dalších zemí latinské Ameriky Mexika, Brazílie, Peru, Bolívie či Argentiny. Skupina má v repertoáru jak skladby převzaté, tak vlastní kompozice z autorského týmu členů Atarés. Koncert se uskuteční v rámci Lanškrounského kulturního léta.

Soutěžit budou o pohár starosty

20. července od 13 hodin, Pod Černým lesem Žamberk

Do Žamberka se v sobotu sjedou hasiči a příznivci požárního sportu. Koná se tu totiž další ročník netradiční hasičské soutěže O Pohár starosty města Žamberka. Soutěží se ve třech kategoriích muži, ženy a veteráni a večer se uskuteční taneční zábava. „Můžete se těšit na výkony družstev našich i okolních sborů, dobré jídlo a pití. Část výtěžku ze soutěže poputuje na dobročinné účely. Přijďte podpořit naši činnost,“ zvou pořadatelé.

200 let poštovní schránky i oděvy

do 22. září, Městské muzeum Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí připravilo na letní měsíce dvě nové výstavy. První z nich nese název 200 let poštovní schránky a nikoho tedy nepřekvapí, že ji muzejníci přivezli z Poštovního muzea v Praze. Druhá se věnuje secesnímu odívání a vrátí vás do období přelomu 19. a 20. století a prozradí vám, jaká móda se v této době nosila. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 13.30 do 17 hodin.