Ve Třebové začíná světový pohár

27. - 30. června, ZS Česká Třebová a Litomyšl

Zimní stadiony v České Třebové a Litomyšli ode dneška hostí unikátní souboj mládežnických výběrů v hokejbale. Historicky druhý světový pohár v hokejbale juniorů do 16 let a premiérový šampionát juniorek do 18 let nabídne konfrontaci s týmy Kanady, Slovenska, Velké Británie, domácích reprezentací a dalších celků. Turnaj odstartuje dnes v 9 hodin souboj juniorek U18 Britek a Češek, v 11 hodin pak zahájí turnaj reprezentace chlapců U16 proti výběru U15.

24 hodin na kole a koloběžkách

29. června od 10 hodin, Ústí nad Orlicí

Už poosmé se v Ústí nad Orlicí koná závod 24 hodin na kole a koloběžkách. Kroužení se mohou zúčastnit jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná družstva a borci do 15 let. Závod startuje v sobotu v 10 hodin z areálu Moldex/Metric v Hylvátech, kroužení bude ukončeno v neděli v 10 hodin.

V Chocni léto přivítá Laco Deczi

28. června od 15 hodin, Ostrov u kina Máj v Chocni

Kam vyrazit v pátek po vysvědčení? V Chocni se koná vítání léta. Hlavní hvězdou je legendární trumpetista Laco Deczi a Celula New York. Program pro děti začíná v 15 hodin, v 17 hodin zahraje Lucky Joke, od 18.30 hodin americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř slovenského původu Laco Deczi s kapelou a od 20.30 hodin New Folder Band. Vstupné na místě je 150 korun, pro děti do 12 let a důchodce je vstup zdarma.