V Letohradě zahájí dvě výstavy

3. 4. – 12. 6.

Jaro v muzeu a Lidové kroje z našich sbírek, to jsou dvě nové výstavy v letohradském městském muzeu. Zahájeny budou ve středu 3. dubna, první zmíněná se nese v duchu Velikonoc a potrvá do 20. dubna, kroje z depozitáře muzea pak budou k vidění do 12. června.

Hrzánová jako Hrdý Budžes

4. 4. od 19:30 hodin

Do Panského domu v Chocni dorazí Bára Hrzánová coby druhačka Helenka Součková v dramatu podle prózy Ireny Douskové Hrdý Budžes. Naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých.