Orlickoústecko - Divadlo i možnost prodat to, co přebývá. To nabízí dnešní tipy Deníku.

trh | Foto: pec

Pobaví komedií Deskový statek

18. 1. v 19.00 hodin

Ústecký divadelní soubor Vicena přiveze v pátek do Dolní Dobrouče komedii Deskový statek. Autor Václav Štech (1859-1947) umístil děj své komedie Deskový statek do Prahy jubilejního roku 1908, kdy císař František Josef I. slavil šedesáté výročí vlády a Čechy byly součástí Habsburské říše. O čem komedie vypráví, se dozvíte v dobroučském kinosále.



Prodají, co doma přebývá

19. 1. v 13.30 hodin

V sále kulturního domu v Českých Heřmanicích bude v sobotu odpoledne živo. Od půl druhé do pěti hodin odpoledne se tu koná 1. Heřmanský bleší trh. Na něm může kdokoli prodat, darovat či vyměnit to, co mu doma přebývá. „Co je pro vás bezcenné, může být pro jiné hodnotné,“ zní heslo blešího trhu. Své místo si musí každý zarezervovat do pátku.