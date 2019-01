Orlickoústecko - Výstava, koncert a také začínající plesová sezóna. To vše v dnšních tipech Deníku.

Zahájí výstavu Lukáše Rufera

4. 1. od 17.00 hodin

Výstavní síň třebovského kulturního centra bude od pátku až do 27. ledna patřit výstavě fotografií Lukáše Rufera zvané ELMO: Vesmír na podlaze. Kolekce představuje sérii abstraktních fotografií pořízených při demolici menší budovy. Výstava bude otevřena denně od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.



Novoroční koncert v Malé scéně

5. 1. od 19.00 hodin

V ústecké Malé scéně se v sobotu uskuteční novoroční taneční zábava s Těžkou Dobou a PPS v nové sestavě. Vstupné je 100 korun.



Zvou na hasičský ples

5. 1. od 20.00 hodin

Dobrovolní hasiči z Klášterce nad Orlicí zvou na hasičský ples, který se koná hned první sobotu v lednu v klášterecké sokolovně. K tanci bude hrát kapela Vepřo, knedlo, zelo. Lákají také na dobré jídlo, ať už vepřo, knedlo, zelo, topinky či zákusky. K tomu všemu bude připravena bohatá tombola.