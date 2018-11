Tipy Deníku

Stavebnictví - Stavebnictví Stavbyvedoucí 28 000 Kč

Hlavní stavbyvedoucí Realizace staveb - Realizátor/ka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Česká, dynamicky se rozvíjející firma ENVIRMINE-ENERGO, a.s., která nabízí svým zákazníkům dodávky technologických celků v oblasti dopravy, skladování a zpracování sypkých hmot, hledá pro svá pracoviště v Žamberku zkušeného a schopného kandidáta na pozici REALIZÁTOR/KA., MÍSTO VÝKONU: Orlická kasárna č.p. 733, 564 01 Žamberk, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - detailní seznámení s projektem, - konzultace s ostatními odděleními firmy , - zajištění schvalovací dokumentace a případných vzorků, - vytvoření, kontrola a průběžná aktualizace harmonogramu projektu, - zpracování podkladů pro zadání zakázky do výroby, objednání jednotlivých komponent, - organizace a kontrola montáže výrobku u zákazníka, POŽADUJEME: , - SŠ/VŠ technického vzdělání, - zkušenost s prováděním staveb (technologií) na místě realizace podmínkou, - praxe s řízením zakázek, - nutností velmi dobré plánování času a priorit, - flexibilita, rychlost řešení problémů, - samostatnost, schopnost improvizace, - zodpovědnost a dotahování věcí do konce, NABÍZÍME: , - zázemí prosperující stabilní společnosti, působící na trhu již 25 let , - prostor pro seberealizaci a získávání zkušeností, - motivující finanční ohodnocení odpovídající náročnosti pozice a nabízeným zkušenostem, V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis na: zamberk@envirenergo.cz. Pracoviště: Envirmine-energo, a.s., pracoviště žamberk, Orlická kasárna, č.p. 733, 564 01 Žamberk. Informace: Jana Houserková, +420 465 613 320,733 184 497.