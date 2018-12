Česká Třebová – Jednatel městské společnosti Teza, která má na starosti správu a údržbu nemovitostí, Gustav Doleček přiznal na pondělní valné hromadě pochybení při opravě Červeňáku.

Nepřehlédnutelný Červeňák mění barvu. Nelíbí se. | Foto: facebook

Funkcionalistický městský dům z přelomu dvacátých a třicátých let, jehož autorem je Vojtěch Vanický, rekonstruovala Teza bez stavebního povolení, navíc na základě čtrnáct let staré studie.

„Pan jednatel přiznal plnou odpovědnost, protože si je vědom toho, že se to událo bez stavebního povolení,“ informovala starostka Magdaléna Peterková s tím, že trestem za pochybení je finanční postih. „Bývá zvykem, že jednatelé společností dostávají půlroční nebo roční odměnu, panu Dolečkovi nebyla přidělena žádná,“ dodala. Gustav Doleček slova starostky o odpovědnosti potvrdil, víc se však k valné hromadě vyjadřovat nechtěl.

Výši půlroční odměny, o kterou jednatel Tezy kvůli nepovolené opravě Červeňáku přišel, radnice neupřesnila. „Je to finanční sankce, kterou pocítí zásadním způsobem,“ doplnil místostarosta Josef Kopecký. Podle něj je tím záležitost s Červeňákem, která se odehrála v minulém volebním období, pro současné vedení města uzavřená.

„Pro fungování městských společností byla nastavena nová pravidla. Pokud by se pochybení opakovalo, už by to nebyla finanční sankce, ale jiné opatření,“ upřesnil Josef Kopecký.

S novým vedením města se změnila i valná hromada společnosti Teza, kterou je rada města. Na nejbližší valné hromadě, která proběhne už příští pondělí, bude jmenována i novou dozorčí rada. Nebude už tří ale pětičlenná. Její součástí budou i zástupci opozice.

Na už provedené stavební úpravy Červeňáku požádala radnice o vydání dodatečného stavebního povolení. Podle vedoucího stavebního úřadu Jiřího Malečka by mělo být, po uplynutí pětidenní lhůty na odvolání, vydáno někdy příští týden.