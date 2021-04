/VIZUALIZACE/ Město Ústí nad Orlicí už v únoru ohlásilo prodej administrativní budovy textilky Perla. Nyní se zdá, že prostory našly svého investora. Kromě ceny má být klíčový také záměr budoucího majitele.

Vizualizace. | Foto: Vizualizace s.r.o. Ústí nad Orlicí

5,9 milionu korun – to je minimální částka, za kterou chce město Ústí nad Orlicí prodat administrativní budovu bývalé textilky. Kromě ceny je však rozhodující také záměr budoucího investora, tedy to, jak s budovou naloží. Do výběrového řízení se nakonec přihlásil pouze jediný zájemce, který nakonec nabízí 6,2 milionu korun.