Renomovaný Spolek pro rozvoj dopravy, v jehož čele stojí například poslanec, dopravní expert hnutí ANO a příznivec vysokorychlostních tratí Martin Kolovratník, se ohradil proti článku Deníku týkajícího se chystané modernizace koridorové trati mezi Pardubicemi a Chocní. Podle jeho názoru Deník zdůraznil jen dvouminutové zrychlení cestovního času mezi oběma městy, ale pominul prý přitom další aspekty. Reakci spolku přinášíme v plném znění. A zajímá nás názor vás, čtenářů a cestujících.

Na mostě v Uhersku firma pokračuje s výstavbou obou opěr podle plánu tak, aby byl most připraven na otočení mostu, které proběhne na konci dubna. | Foto: ŘSD

"Obracím se na (redakci) jménem Spolku pro rozvoj dopravy v reakci na článek pana Dubského s názvem „Dvoustovka na koridoru před Chocní bude nejdříve v roce 2031. Je ale potřeba?“, který by publikován koncem března. V uvedeném článku je z našeho pohledu selektivně vybrán z řady benefitů pouze jediný, a to časová úspora v řádu dvou minut. Navíc vše je zasazeno do kontextu několikamiliardových nákladů tak, aby přínosy modernizace vzbuzovaly dojem neefektivního využívání finančních prostředků." Těmito slovy uvedl svou reakci Lukáš Luzar, tiskový specialista Spolku pro rozvoj dopravy.

Plánovaná modernizace trati mezi Pardubicemi a Chocní přinese podle něj naopak řadu pozitiv. Jeho reakci přinášíme níže v plném znění bez redakčních úprav.

Deník však vedle výpočtu zrychlení cestovní doby uvedl i další aspekty modernizace. V článcích, které se tématu věnovaly, ale zazněla rovněž výrazná kritika cestující veřejnosti vůči záměru modernizace koridoru. Čtenáři Deníku by uvítali spíše investice do lokálnich tratí a zvýšení tamního komfortu cestování.

Co si myslíte vy? Přečtěte si texty Deníku o tématu i reakci Spolku pro rozvoj dopravy, kterou přinášíme níže.

Reakce Spolku pro rozvoj dopravy na článek Deníku: