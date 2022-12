Žádná fabrika na zboží a kopírování zajetého stylu. Holky z krámku v Žamberku kladou důraz na ruční tvorbu z přírodních materiálů. Proto je výroba omezena, ale na míru. K šití měly obě blízko už od studijních let. Své zkušenosti se nyní snaží vložit do oblečení. Samy ale tvrdí, že jsou teprve na začátku. To, že odvádějí slušnou práci, potvrdil fakt, že se staly součástí platformy Stvořeni k tvoření, který podporuje tvůrce z Orlicka.