Ve Sportcentru u vlakového nádraží mají k dispozici nové odběrové místo, v němž se budou provádět antigenními a PCR testy. Město dalo k dispozici prostory, odběry zajistí společnost EUC Laboratoř.

„Jsem rád, že se nám podařilo dojednat nové odběrové místo přímo ve Vysokém Mýtě. Obyvatelé města a okolí už nebudou muset na testování dojíždět do vzdálených míst. Bude to pro ně mnohem pohodlnější než dosud. Ušetří čas a zároveň se cestováním nebudou vystavovat případnému nakažení. Považuji to za významný přínos, zvláště v dnešní době, kdy se situace opět zhoršila,“ podotkl starosta František Jiraský. První mimořádné testování proběhne již v úterý 29. prosince, spuštěn byl rezervační systém. Běžný provoz je plánován od 4. ledna.