Pardubický kraj podepsal desetileté smlouvy se všemi autobusovými dopravci, kteří uspěli ve výběrovém řízení. Kdy přesně se na linkách objeví, zatím není jisté. Muselo se totiž čekat na verdikt antimonopolního úřadu, který posuzoval námitky podané proti tendru. Dopravce se podařilo vybrat až napodruhé, první tendr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil.

Autobusy nyní jezdí v takzvaném provizoriu, to by mohlo skončit 12. prosince, konkrétní termín je ale ještě v jednání. „Naplánovaný prosincový termín je z důvodu neustálého prodlužování a odvolávání firem ohrožen, a proto budeme intenzivně jednat s novými dopravci o tom, kdy je z jejich pohledu reálné zahájení provozu. Naším cílem je, aby se noví dopravci objevili na linkách co nejrychleji a ne až v červnu příštího roku, kdy se budou měnit jízdní řády,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš s tím, že přesné datum by měl kraj s dopravci nalézt během srpna.