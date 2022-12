První léta strávil v rodinné firmě Stratílek, kterou vlastnil jeho otec a strýc. Vysoké Mýto jako vojenské město s polním letištěm bylo v březnu 1939 obsazeno početným útvarem wehrmachtu. „Ten obrázek nikdy nezapomenu,” řekl Stratílek v rozhovoru pro Paměť národa. Po okupaci města došlo i k zabírání tamních továren. Němci k nim dosadili jednotlivé dozorce, kteří měli zhodnotit smysl další výroby z hlediska její využitelnosti pro válečnou produkci Třetí říše. Do firmy Stratílek byl dosazen německý inženýr Lefler, který další výrobu ve firmě doporučil. „Snad díky výkonnosti a trvanlivosti našich strojů,” vysvětlil Stratílek.

U Stratílků našli práci učitelé, studenti a řemeslníci, jejichž obor neodpovídal válečným požadavkům. Byli zaměstnáváni účelově jako záchrana před odvlečením do Německa a vstřícnost v tomto směru projevoval i nacisty dosazený inženýr Lefler.

Zakázané jméno

Většina sovětských vojáků zůstala po skončení války v lesních táborech, jen část jich byla spolu s důstojníky ubytována do několika vysokomýtských domů. Do bývalého cukrovaru, kde sídlila firma Stratílek, velení umístilo vojenské koně se skupinou strážných. „Pamatuji si, jak u nás v roce 1945 bydlelo asi šedesát ruských vojáků, kteří spali v garážích na půdě,” vzpomínal pamětník.

Únorový převrat do osudů pamětníka a jeho rodiny zasáhl tragicky. Rodině zabavili továrnu a jeho strýc byl uvězněn na 13 let. „Byl to monstrproces, kterému tleskalo celé osazenstvo a některým lidem zase kolem toho běhal mráz po zádech, co se to vlastně děje," vzpomínal pamětník a dodal, že po návratu strýce nepoznával. „Vrátil se v naprosto zdevastovaném stavu. To byl člověk, kde by se dalo použít sousloví s vymytým mozkem. Ti lidi se strašně báli, nikdy neřekli,“ popsal Stratílek.

Sám musel nastoupit na vojnu k technickým praporům. „Zajímavé je, že jsem se chtěl vyhnout technickým oborům, aby s tím nebyly nějaké problémy,” vysvětlil, proč paradoxně nechtěl být u této jednotky. Po návratu z vojny pamětník znovu vykládal vagony, kvůli příjmení Stratílek byl všude odmítán.

Po pádu režimu a prvních svobodných volbách byl zvolen za Občanské fórum do zastupitelstva a stal se místostarostou Vysokého Mýta. Město tehdy řešilo především odchod sovětských vojáků a rekultivaci kasárenských a okolních prostorů. V dalších letech se hojně věnoval historii a také podporoval Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Zemřel ve středu 23. listopadu 2022.