Očkovací místa bez registrace se jednorázově otevřou také v Orlickoústeckém regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

V České Třebové se lidé bez registrace k očkování mohou dostavit 25. listopadu, a to do budovy staré radnice. O dva dny později, 27. listopadu, se bude očkovat také v Červené Vodě, a sice na obecním úřadě. A 4. prosince dorazí zdravotníci také do Lanškrouna, kde tečku zájemci dostanou v kulturním centrum L'Art.