S aktivací specializovaného centra v Těchoníně na Orlickoústecku se zatím nepočítá. Vojáci totiž v současné době pomáhají ale v krajských nemocnicích.

Centrum biologické ochrany v Těchoníně | Foto: DENÍK/Kamil Dubský

Otázka na možnou aktivaci Těchonína visí ve vzduchu už od loňského jara. Podle Armády České republiky ale stále není na pořadu dne. Zařízení má podle hejtmana Martina Netolického sloužit pro léčení izolované nákazy, nikoliv pro plošnou pandemii. "Je nutné si uvědomit, že Armáda ČR je zapojena do pomoci v nemocnicích v celé republice. Téměř celé zdravotnictví se v tuto chvíli přetvořilo v obdobná infekční lůžka, která jsou v Těchoníně. Jen v našem kraji jich je jedenáctkrát více, než v normálním stavu,“ sdělil hejtman Martin Netolický. O případnou aktivaci Těchonína musí požádat hlavní hygienik prostřednictvím armády. Není to tedy záležitost Pardubického kraje. "My jsme samozřejmě rádi za dlouhodobou pomoc armády v našich nemocnicích, kde odvádí skvělou práci,“ dodal hejtman.