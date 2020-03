Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha stát reaguje na stoupající počet nakažených Covid-19 mezi seniory. Pro tyto pacienty vyhradí stovky lůžek ve čtyřech zařízeních. Je mezi nimi také část centra biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku.

„S profesorem Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity na Bulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek,“ sdělil Vojtěch.

Jen jako záloha

Ve specializované vojenské nemocnici Těchonín u Žamberka se zatím nebude otevírat lůžková část s plicními ventilacemi, kterých je tam kolem dvaceti. Lůžka jsou určena pro seniory s pozitivním testem na koronavirus, kteří ale nemají těžký průběh nemoci. „Těchonín je jen zálohou. Prozatím nebyla avizována aktivace. Jde o izolační lůžka, která jsou využívána po návratu vojáků z misí. Nikoliv intenzivní lůžka ve specializovaném objektu,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové je možné pro seniory vyčlenit 28 lůžek. Do Těchonína by musel nastoupit zdravotnický personál, který pracuje v jiných zařízeních. Mohlo by jít o desítky zdravotníků. Nemocnice by měla být připravená koncem týdne.

V Pardubickém kraji se zatím nemoc v domovech pro seniory neobjevila.