TECHNOhrátky lákaly na všehochuť oborů

Česká Třebová - Inteligentní logistika, Naprogramuj si robota, Pneumatika v praxi, Budu elektrikářem, Budu truhlářem nebo Budu zámečníkem. To bylo šest stanovišť v rámci dalšího zastavení projektu TECHNOhrátky.

„No, momentálně přemýšlím o gymnáziu, ale snad mě návštěva této školy přesvědčí. Druhým oborem, o kterém uvažuji, jsou totiž informační technologie,“ zhodnotil své plány Tobiáš Vacek, žák 7. třídy Základní školy Libchavy. Právě on se stal jubilejním, 9000. školákem, který se v průběhu pěti a půl roku zapojil do projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje, motivujícího žáky základních škol k volbě technických a odborných profesí. Do Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová jich ve středu 18. dubna zavítalo 136.

A „přesvědčování“ Tobiáše i dalších žáků bylo velice nápadité i akční. Manuální aktivity na šesti speciálních pracovištích je nutily zapojit nejen hlavu, ale také šikovné ruce. Školáci se tak seznámili se základy elektrotechniky, informačních technologií, nábytkářství a designu interiéru, silnoproudé elektřiny a zamířili také do dílny strojních mechaniků.

„Tato škola má neobyčejně širokou a pestrou nabídku učebních i maturitních oborů, což je velká výhoda. Navíc se pyšní sedmdesátiletou tradicí technického a odborného vzdělávání a patří mezi největší i nejlépe vybavené střední školy v Pardubickém kraji,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

„Technické obory měly, mají a budou mít nejlepší kredit. Kdo se pro ně při výběru povolání rozhodne, ten bude mít garantovanou dobrou perspektivu i zaručený celoživotní odborný růst, neboť se neustále vyvíjejí a modernizují,“ přidal další argumenty Jaroslav Zedník, starosta České Třebové.

Nejvíc táhla robotika

Účastníci TECHNOhrátek, kteří se sjeli z osmi základních škol z Orlickoústecka a Svitavska, se na jednotlivých stanovištích činili. Motivovaly je už jejich samotné názvy – Inteligentní logistika, Naprogramuj si robota, Pneumatika v praxi, Budu elektrikářem, Budu truhlářem neb Budu zámečníkem. Počáteční ostych rychle zmizel a za asistence učitelů odborného výcviku, pedagogů a studentů českotřebovské školy se žáci zapojovali do připravených činností a s chutí plnili bodované úkoly.

„Nejatraktivnějším stanovištěm byla učebna robotiky, v níž si mohli vyzkoušet programování a ovládání nejrůznějších vozítek. Logické myšlení prověřil úkol sestavit optimální trasu sněžného pluhu, aby v labyrintu ulic projel každou jen jedenkrát. Zábavné bylo také zapojování elektrického obvodu či sestavení dřevěného stolku a rámu,“ popsal program manuálních aktivit Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Jubilant změnil názor

Součástí akce byla také zajímavá obrazová prezentace společnosti Metrans, která je jedním z významných partnerů českotřebovské školy. A jak se průběh vydařených TECHNOhrátek projevil na zájmu jubilanta Tobiáše Vacka? „Musím přiznat, že TECHNOhrátky se mi moc líbily. Nejvíc mě zaujali roboti a pak také nově připravovaný obor internet věcí. Určitě budu o studiu v České Třebové hodně přemýšlet,“ změnil názor žák z Libchav.

V tradičních soutěžích o hlavní trofeje v podobě ovocných dortů uspěli v manuálních činnostech žáci Základní školy Březová nad Svitavou, ve vědomostním kvízu Hej ty, víš to?! zvítězila výprava Masarykovy základní školy Klášterec nad Orlicí.