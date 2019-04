Ve městě s bohatou autobusovou tradicí se školáci z devíti základních škol setkají nejen se současnými moderními technologiemi oprav motorů, karosérií, podvozků či sedadel, ale i s technikou, která je součástí všech strojírenských oborů. Není divu, že o akci byl rekordní zájem a dorazí na ni tentokrát přes 150 žáků osmých tříd.

Zdá se, že Technická škola ve Vysokém Mýtě prožívá novou éru. V minulém roce totiž zásadně zrekonstruovala budovu dílen a počátkem toho letošního uvedla do funkce novou ředitelku. To, co zůstává neměnné, je velice kvalitní výuka, respekt významných zaměstnavatelů a smělé plány do budoucna.

„Vysoký zájem o účast nás nepřekvapil. Žáci základních škol se sem na TECHNOhrátky vždy velice těší, protože na ně pokaždé dýchne symbolická příchuť spáleného benzínu a osloví je kouzlo klasických automobilových i strojírenských oborů. Velkou výhodou je, že všechna pracoviště jsou umístěna v jedné prostorné dílenské hale, takže odpadají přesuny a čas lze efektivně věnovat připraveným činnostem,“ říká Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky a dodává další významný benefit: „O kvalitě výuky v této střední škole svědčí skutečnost, že pravidelně dostává prestižní ocenění Doporučena zaměstnavateli udělované firmami z celých východních Čech.“

Dokonalá zkouška šikovnosti

Právě vysoký zájem o účast vyvolal potřebu zvýšit počet pracovních stanovišť na sedm. Technická škola jejich prostřednictvím bude prezentovat učební i maturitní obory čalouník, karosář, lakýrník, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), opravář zemědělských strojů, strojní mechanik (zámečník) nebo mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje.

„Při jednotlivých aktivitách se určitě naplno projeví šikovnost a zručnost školáků. Za úkol budou mít například výměnu dvou pneumatik u vozidla Škoda Yeti, zapojení elektrického obvodu koncových světel, v karosářské dílně rovnání nosníku podle rovnacího rámu a v té lakýrnické zase nástřik šablony. Při seznamce s CNC obráběním je čeká zápis řídicího programu a jeho převod na počítačovou simulaci obrábění,“ nechává blíže nahlédnout do itineráře Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky.

Velký zájem škol

Na TECHNOhrátky do Vysokého Mýta přijedou výpravy z devíti základních škol z Chrudimska, Orlickoústecka a Svitavska. Jejich zástupci nahlásili předběžnou účast 159 žáků. Sbírat zkušenosti pro volbu svého dalšího studijního zaměření přijedou výpravy: ZŠ Resslova, Hlinsko; ZŠ Sv. Čecha, Choceň; ZŠ Chrast; ZŠ Dr. Peška, Chrudim; ZŠ Školní, Chrudim; ZŠ Morašice; ZŠ a MŠ Proseč; ZŠ Radiměř a ZŠ a MŠ Trstěnice. Slavnostní zahájení akce se uskuteční ve středu 24. dubna od 9 hodin v tělocvičně ISŠ technické Vysoké Mýto (Mládežnická 380).