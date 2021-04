Technická škola ve Vysokém Mýtě má více jak sedmdesátiletou tradici. Nabízí řadu učňovských i maturitních oborů a také možnost nástavby. V současnosti školu navštěvuje okolo tří stovek studentů.

Střední technická škola ve Vysokém Mýtě se už během první vlny pandemie koronaviru vrhla na více či méně zbytné opravy i rozsáhlé rekonstrukce. Od pondělí tak studenti budou moci využít nové sociální zázemí a jakmile to situace dovolí, zajdou si zacvičit do fitness centra. Po nově položené podlaze v podzemních prostorách se však už prošli studenti, kteří v týdnu dorazili na individuální konzultace.

„Jsem v prvním ročníku. Do školy jsem chodila pouze v září a chybí mi praxe. Přišla jsem v úterý a dnes jsem tu zase,“ vysvětlila Sára Pikhart, která se učí na čalounici. S ní se do prostor školy vrátil také spolužák Filip Šimek a Anežka Marčíková. Společně s mistrovou v dílně konzultují postupy, které se prozatím učili jen on-line. „Já budu vyrábět polštář, oni taburet,“ vysvětlila společné plány Sára. I čalouníky čekalo v dílně překvapení v podobě nového šicího stroje.

Zájem studentů o konzultace k praktické výuce potvrdil také zástupce ředitele pro odborný výcvik Miroslav Tomášek. „Od pondělí sem chodí studenti třetího ročníku, které v tomto roce čekají závěrečné zkoušky,“ řekl. Zbytek studentů se do hodin praktické výuky vrátí v pondělí. V sedm ráno tak dorazí první skupina studentů, která využije jeden ze tří vchodů do prostor školy. „Tak se počet žáků rozmělní a vyhneme se tvoření větších skupin,“ vysvětlil Tomášek. Díky dlouhodobé spolupráci školy s automobilkou škoda na studenty čeká také Škoda Kodiaq a Superb. Obě auta mohou studenti v rámci odborné výuky rozebrat na součástky a zase je složit.

Ředitelku školy Jitku Jiskrovou navíc těší zájem budoucích žáků o řemeslné obory. „V tomto roce se přihlásilo okolo 170 zájemců o studium na naší škole. To považuji za úspěch,“ řekla Jiskrová a dodává, že se škola v rámci dne otevřených dveří přesunula také do on-line prostředí. Ředitelka ve spolupráci s dalšími kolegy navíc plánuje dohnat rok, kdy se studenti téměř nepotkali. „Uzavření jsme maximálně využili proto, abychom dohnali to, na co během běžného provozu nezbývá čas. Nyní jsme připraveni a plánujeme adaptační kurzy, aby se žáci konečně trochu lépe poznali,“ vysvětlila. Není to přitom jediný kurz, který škola nabízí. Už v těchto dnech se plánují ve sborovnách také kurz lyžařský, vodácký i cykloturistický. Škola navíc disponuje veškerým vybavením, které svým studentům zapůjčí.

O tom, že škola nelenila ani v době pandemie svědčí řada projektů, na kterých se podíleli nejen studenti, ale také učitelé. Ti před rokem vyráběli štíty pro zdravotníky, které pak distribuovali do nemocnic Pardubického kraje.