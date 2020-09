Cesta se uskutečnila na přelomu srpna a září i přes výhrůžky Číny, která považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu ozbrojeným zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Vzbudila i negativní reakce na domácí politické scéně, kritizoval ji prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.

Devadesátičlennou delegaci tvořili kromě politiků i podnikatelé, zástupci vědeckých a kulturních institucí, novináři. Vrcholem návštěvy bylo přijetí prezidentkou Cchaj Jing-wen, která udělila in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vysoké státní vyznamenání. Kubera plánoval návštěvu Tchaj-wanu, na začátku roku však zemřel na infarkt.

Podle Petra Šilara byla česká delegace první na Tchaj-wanu od lednového vypuknutí pandemie v Asii. „Jsme na vás pyšní“, „Jste frajeři“, okomentovali senátorův snímek z Tchaj-pej, hlavního města Tchaj-wanu, někteří lidé na sociálních sítích. Petra Šilara jsme se v rozhovoru zeptali, zda reakce na tchajwanskou výpravu byly jen pozitivní a jak zpětně svou cestu hodnotí.

Splnila cesta na Tchaj-wan vaše očekávání?

Naopak předčila. Jel jsem na služební senátní cestu a výsledek a dojmy mě naplnily optimismem, že ještě mají politická jednání velký smysl, když se dělají poctivě a pravdivě.

Je známo, že Tchaj-wan má situaci s koronavirem pod kontrolou, země s více než 23 miliony obyvatel má zcela minimální počet nakažených, takže jste se asi neměl obavy odcestovat?

O covid-19 moc nešlo. Věděli jsme, že to na Tchaj-wanu zvládli. A dozvěděli jsme se také proč. Nejen proto, že je to ostrovní země, ale především proto, že byli připraveni od roku 2004, kdy zde „proběhl“ SARS. Měli zákon o krizovém řízení a ten začal platit hned po začátku nákazy. Podstatné bylo, že všechna nařízení i nepříjemná a omezující byla občany přijaty s důvěrou! Vláda věděla, co dělá a lidé ji věřili. Když to srovnáme u nás, kdy jsou vydávána často protichůdná rozhodnutí a místo odborníků stát špatně řídí premiér, kterému věří čím dál méně lidí…

Obavy jsem měl jenom z dlouhého letu.

Jaký nejsilnější dojem, zážitek jste si z této země přivezl?

Silný zážitek byly oba projevy předsedy Senátu a jejich ohlas u Tchajwanců.

Dojmů bylo hodně, ale největší asi ze setkání s prezidentkou této ostrovní země. Úžasná dáma a politička. Vzdělaná, vstřícná a vděčná za naši podporu.

V Praze vás vítali lidé potleskem, už jste ale okusil i negativní reakce nebo dokonce výhrůžky?

Výhrůžky ne, na negativní projevy jsem již navyklý. Kladné reakce převládají i teď.

Co říkáte na slova prezidenta Miloše Zemana, že Miloš Vystrčil bude mít dveře na Hrad zavřené?

Že už je stárnoucí politik a nějak se mu ty rady od svých rádců pletou v hlavě a v ústech.

Myslíte si, že přijdou z čínské strany další „odvetné“ akce, jako bylo odřeknutí zakázky firmě Petrof?

Tak soudruzi v Číně určitě vědí, proč to dělají a je možné čekat i odvetná opatření.

Ovlivní případné narušení česko-čínských vztahů českou ekonomiku?

Je potřeba rozklíčovat, v čem jsme závislí na čínské ekonomice a podle toho jednat.

Mají zájem tchajwanské firmy, instituce či korporace s Českou republikou spolupracovat?

Velmi! Každý den po jednání jsme společně vyhodnocovali informace a zprávy od podnikatelů a vědců, kteří jeli s námi. Jsou připraveny dohody a uvidíme, jak Česko tuto příležitost uchopí.

Mluvilo se o zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí. Doporučil byste Čechům, aby se vydali tuto zemi poznávat?

Myslím si, že je to krásný turistický cíl. Tchaj-wan je krásný ostrov s demokratickou vládou.