Právě včas na začátek zimního období dostala Správa a údržba silnic Pardubického kraje dvojici nových tatrovek jako vánoční dárek. Tato speciálně přizpůsobená vozidla pro cestáře byla sestavena v rámci projektu „Tatra do škol“ ve spolupráci s automobilními školami v Holicích a Ústí nad Orlicí. Jejich studenti díky projektu získali jedinečnou příležitost prověřit své praktické dovednosti. Nové sypače už jezdí v okolí Hlinska a Lanškrouna.

Projekt Tatra do škol dal krajským silničářům předčasný vánoční dárek. | Foto: Pardubický kraj

Projekt Tatra do škol probíhá v Pardubickém kraji už několik let a má jednoduchý princip. Automobilka Tatra dodává potřebné díly a studenti středních škol se pod dohledem odborníků učí sestavovat nákladní vozidla. Tyto vozy projdou následně kontrolou a homologací, aby mohly bezpečně vyrazit na silnice. Každý vůz je také vybaven potřebnými doplňky, jako jsou sypačová nástavba, radlice, upínací deska, podmetací řetězy, světelná rampa a energetické vývody pro pohon sypače.

Pardubický kraj tímto způsobem nejen obnovuje svůj vozový park, ale také umožňuje žákům středních škol získat cennou praxi v oboru. „Myslím si, že je to pro ně a pro jejich budoucí profesi nesmírně důležité a na tento projekt budou skutečně hodně dlouho vzpomínat. Když navíc jdeme touto cestou, kdy spojíme nákup aut s umožněním praxe našim studentům, tak se daleko lépe prosazují peníze na nové vozy v rámci samosprávy,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Nová vozidla letos sestavili žáci Střední školy automobilní Holice a Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Josef Kozel, krajský radní pro školství, vidí v této praxi významnou příležitost pro rozvoj a praktické vzdělávání žáků: „Děti ve školách v tu chvíli dělají něco, co má smysl pro ně samotné, protože takzvaně neklepou nýtek do nekonečna, ale opravdu vyrobí něco, co slouží,“ zmínil. „I podle toho, co víme od jejich mistrů odborného výcviku, ti žáci díky tomu profesně přímo rostou před očima, objevují věci, které u tabule nevysvětlíte,“ dodal.

Na slavnostním přebírání automobilů předávali symbolicky klíčky od nových vozů zástupci automobilky, zástupci škol, kde byla vozidla sestavena, a reprezentanti firmy Kobit, která vozidla vybavila. Klíčky převzal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák, který sdělil. že nové tatrovky budou okamžitě nasazeny do zimní údržby na Hlinecku a Lanškrounsku. „Teplota se nám snižuje, sníh padá a v těchto zmíněných lokalitách kraje už sypače jezdí,“ informoval.

Pardubický kraj plánuje i nadále pokračovat v projektu Tatra do škol, aby poskytl studentům další příležitost rozvíjet své dovednosti a zároveň zlepšil svůj vozový park pro údržbu silnic.