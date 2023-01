Podobného názoru byla i další starší žena, která si nepřála být jmenována. „U Zemana se to zlomilo až ke konci, jinak byl fajn. Teď jsem pro Babiše, lepší výběr tam není,” řekla.

Prezidentské volby startují. Ve středu mohou hlasy odevzdat lidé v izolaci

Zemana podle svých slov volil i pan Burger. „Možná měl skončit dříve, ale odsloužil si to. Volit budu Babiše. Možná se někomu nelíbí, možná má pár vroubků, ale kdo je nemá,” popsal své důvody pracující senior.

Další muž, jenž si nepřál být jmenován, řekl, že v Morašicích jsou hlavně důchodci, kteří jdou na jistotu. „Babiše znají, takže je to jasné. Koho budu volit já? To vám neřeknu, ale Babiš to nebude, možná tady budu jediný,” usmál se.

Názory se liší

Také v obci Horka na Chrudimsku, kde žije přes 400 lidí, v minulých prezidentských volbách jasně zvítězil Zeman. Nyní se však názory oslovených lidí liší, a to především s rozdílným věkem. Mladší generace se rozhoduje mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Starší generace má však jasno, bude to Andrej Babiš.

„Nechci volit Kena a Barbie. Nikoho z nich pořádně neznáme. Budu volit Babiše. Nikdo lepší tam prostě není,” řekl místní senior Jindřich Novotný. Na druhém chodníku šel třicátník Marek, který jen kroutil hlavou. „Babiš, nechápu, jak všichni starší chtějí volit Babiše. To se nepoučili se Zemanem? Já jsem pro generála,” sdělil poněkud rozčíleně mladý podnikatel.

Mladá maminka Jana Holanová řekla, že se doma snažila všem generacím popsat jednotlivé bojovníky o hrad. „Vysvětlila jsem babičkám i dědům, že tady není jen Babiš, ale i další kandidáti, které by je mohli zaujmout. Snad to k něčemu bude,” přemýšlela Holanová.

V Brandýse chybí prostor pro kulturní akce. Město chce proto zachránit sokolovnu

Čtyřicátník Radek Štefl si myslí, že se jeho spoluobčané poučili z minulého zklamání a nebudou spoléhat na Babiše. „Možná jsem bláhový, ale já pevně věřím, že se místňáci chytnou za nos a dají hlas někomu jinému než Babišovi,” sdělil Štefl.

Seniorka Jarmila s tímto názorem nesouhlasila. „Pan Babiš chce lidem pomoci. Je to jasná volba. Zeman si to zkazil až na konci, to se u Babiše nestane,” poznamenala.

„Mlaďáci nevědí, co chtějí. Zas budou jen zkoušet,” rozzlobil se František Holán, pracující důchodce. Podle něj se o Babišovi řeklo již vše a bude dobrým prezidentem. Šedesátiletá paní Mišíková souhlasí. „Žena by tam byla fajn, ale ta paní, co se tam hlásí, to teda nevím. Co ten její problém s tituly? Beztak takových problémů bude víc. To se u pana Babiše nestane,” pomyslela si Mišíková.