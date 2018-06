Tablo těší děti ze školky

Východní Čechy, Živanice /ROZHOVOR/ - Do dospělého fotbalu vstoupil v Lázních Bohdaneč a v Pardubicích, nyní je v sedmatřiceti letech zpět na východě Čech. Mezitím hrál mimo jiné nejvyšší soutěž v Jablonci, pražské Spartě, několik let strávil v Itálii. Před pár dny mohl Ondřej Herzán jako kapitán Živanic oslavit vítězství v divizi a postup do ČFL. „Jsem rád, že jsme cíl splnili,“ říká v rozhovoru.