Tabla školek míří do finiše

Východní Čechy, Vysoké Mýto - Klub, kde strávil celou futsalovou kariéru, to zabalil. Co bude s ním, byla snad nejožehavější otázka. Brankář Libor Gerčák, symbol Nejzbachu Vysoké Mýto, přestupuje po krachu týmu z východních Čech do pražské Sparty.