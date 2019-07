Přesně za měsíc v Králíkách vypukne hlavní den Cihelny 2019. Letošní dvaadvacátý ročník vojensko – historické akce má motto Svoboda přichází přes Slezsko.

Spanilá jízda okresem

Ústřední téma přenese návštěvníky do roku 1945, do doby těžkých osvobozovacích bojů v prostoru Ostravska. Cihelna ale začíná už v pátek, a to dopolední spanilou jízdou vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách. „Startuje v 8 hodin od Vojenského muzea v Králíkách a přes Lichkov, Mladkov a Pastviny zamíří do Žamberka, odkud po zastávce pokračuje do Letohradu. Zastaví pak i v Jablonném nad Orlicí a Červené Vodě,“ uvedli organizátoři.

V pátek ve 14 hodin vypukne generálka Cihelny, večer na Velkém náměstí v Králíkách vystoupí mimo jiné kapela O5 & Radeček. Sobotní nabitý program startuje v 10 hodin, v neděli na Cihelnu naváže Den muzeí v Králické pevnostní oblasti, po celé tři dny jsou připraveny mimo jiné speciální prohlídkové trasy ve tvrzi Bouda a ve tvrzi Hůrka. O víkendu pak bude k dispozici zvláštní autobusová linka na trase „bojiště – vchodový srub tvrze Bouda“ a další doprovodný program.

SOBOTNÍ PROGRAM

10:00 Slavnostní zahájení Cihelny 2019 (průlety letadel, projevy, hymna…)

10:30 Prezentace Armády ČR (bojové a dynamické ukázky)

11:40 1. Historická ukázka

13:00 Prezentace policie (dynamická ukázka za použití služebních koní)

13:25 Prezentace Vojenského muzea Králíky (Tatra ve službách armády)

13:45 Prezentace Vězeňské služby ČR (dynamické ukázky)

14:10 Prezentace Vojenské hasičské jednotky Armády ČR a HZS (dynamické ukázky)

14:50 2. Historická ukázka

16:10 Prezentace techniky (defilé techniky vystupující na akci Cihelna)

16:35 Slavnostní ukončení akce s nástupem všech účinkujících

Celý program, informace o historii akce a užitečné informace najdete na webu www.akcecihelna.com.