/FOTO, VIDEO/ Od 1. května se otevírají brány známého přírodního Labyrintu v Brandýse nad Orlicí. Labyrint z habrů se nachází na jihovýchodním okraji města mezi pomníkem Jana Amose Komenského a řekou Tichou Orlicí. Labyrint (světa a ráje srdce) připomíná pobyt J. A. Komenského na brandýském panství Žerotínů a vloni se dostal mezi dvacítku nejkrásnějších přírodních labyrintů na světě.

Labyrint v Brandýsu nad Orlicí. | Video: Lukáš Staněk

Zeditovaná tisková zpráva Města Brandýs nad Orlicí s využitím portálu Kudyznuzdy.cz

Přijďte objevovat jeho zákoutí během víkendů a státních svátků v květnu a červnu od 9:00 do 17:00 (přestávka od 12:00 do 13:00). O letních prázdninách pak máme otevřeno každý den od 9:00 do 18:00 (přestávka od 12:00 do 13:00).Pro větší skupiny nabízíme možnost domluvit individuální návštěvu na telefonu 732 145 114.Nechte se unášet kouzlem příjemného bloudění ve stínu pomníku Jana Amose Komenského.

Labyrint v Brandýse nad Orlicí se vloni dostal mezi dvacítku nejkrásnějších labyrintů na světě. V top 20 je jediný z České republiky, vedle něho jsou přírodní bludiště z Austrálie, Indonésie, Číny nebo Argentiny.

Labyrint z habrů se nachází na jihovýchodním okraji města Brandýsa nad Orlicí mezi pomníkem Jana Amose Komenského a řekou Tichou Orlicí. Labyrint (světa a ráje srdce) připomíná pobyt J. A. Komenského na brandýském panství Žerotínů na začátku 20. let 17. století. Dle návrhu Davida Růžičky realizoval Spolek Brandýs ve světě v roce 2003.

FOTO/VIDEO: Labyrint v Brandýse nad Orlicí patří mezi 20 nejkrásnějších na světě

Labyrint leží na ose pomníku. Jeho půdorys je čtverec. Uličky tvoří poledníky a rovnoběžky (svět, zeměkouli), které vedou až do jeho středu (srdce, ráje).

Výtěžek ze vstupného do labyrintu je použit na jeho provoz a akce spolku. Mezi ně patří noční bloudění lybyrintem a multižánrový festival Brandýské Mámení, které se koná na začátku září, a jeho doprovodný program.

Mohlo by vás také zaujmout: Sky Bridge jako nejdelší visutý most na světě? Ne, jen nejdelší lávka pro pěší

Zdroj: Nikola Remešová