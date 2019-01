Lanškroun/Žamberk - Provozovatelé útulků jsou vděčni za každou pomoc, ať už jde o žrádlo nebo peníze.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

V médiích se objevily zprávy, že se po svátcích plní psí útulky „nevhodnými“ vánočními dárky. Provozovatelé útulků v Lanš〜krouně a v Žamberku takovou zkušenost nemají. Svátky nesvátky, opuštěných psů je pořád hodně.



Případ zanedbané fenky se štěňaty



V psím útulku společnosti Canis centrum, která sídlí v areálu Střední zemědělské školy v Dolním Třešňovci, je v současné době dvaadvacet psů. Během posledního měsíce rozšířilo řady útulku dalších patnáct psů a jedenácti čtvernožcům se podařilo najít nový domov. „Náhodné dárky pod stromeček ve formě pejsků se nám zatím vyhnuly, ale sami nevíme, jestli nás ta vlna teprve nečeká. Na Silvestra odchytla městská policie dva zatoulané pejsky, kteří se polekali petard, ale k majitelům se dostali hned druhý den,“ říká zaměstnankyně útulku Renata Kristková. „Lidé nás oslovují a chtějí k nám umístit další psy. Bohužel je musíme odmítat, protože již teď, pokud to jde, jsou v některých kotcích pejsci po dvou. Dva kotce máme pro naléhavé případy.“ A stávají se, bohužel, i nepěkné věci. Canis centrum jeden smutný případ řešilo po svátcích, kdy se v útulku objevila fenka Bernského salašnického psa Anička a její dva potomci křížení s německým ovčákem, Cecilka a Vašinka. „Anička ve svých sedmi letech vážila pouhých osmnáct kilo a její zdravotní stav byl kritický,“ zlobí se Renata Kristková. „Cecilka a Vašinka na tom nebyly o moc lépe, byly zablešené, začervené a ve stolici měly kousky látek. Krmily je nekvalitními granulemi a starým chlebem. Apeluji na všechny majitele zvířat. Pokud nejsou schopni se z nejrůznějších důvodů o pejska starat, ať osloví jakýkoliv útulek. Určitě jim všichni vyjdou vstříc.“ Léčba Aničky bude trvat dlouhou dobu, naštěstí její zdravotní stav je den ode dne lepší. Smutný osud Aničky vzbudil velkou lítost mezi příznivci psího útulku, ptají se na ni i v návštěvní knize na webových stránkách psího útulku www.caniscentrum.com.



Lidé, kteří mají rádi psy a chtějí jim pomoct, tu budou vítáni. „Uvítáme jakoukoliv pomoc, granulky, konzervy, piškotky, ale i obojky, vodítka a náhubky,“ dodává Renata Kristková. „Jsme vděčni za každou finanční pomoc. I sebemenší částka nám pomůže v budování kvalitního azylu pro psy.“ Další formou pomoci je venčení psů. A komu schází psí kamarád, může zavolat na číslo 724 813 222 nebo se do Canis centra rozjet.



Přemýšlejí také o „adopci na dálku“



Ani v psím útulku v Žamberku se neobjevily „nevhodné“ vánoční dárky. Posledním příjmem byla před několika dny vyhladovělá, zbídačená fena. „Na Vánoce jsme měli nadstav a po svátcích přišli dobří lidé a pět pejsků našlo nový domov,“ konstatovala Eva Vrkočová. „Řekla bych, že je to spíš naopak. Před Vánocemi lidé začnou gruntovat a přitom se zbavují i psů. Nejsmutnější je, když to jsou staroušci, kteří už opravdu nemají šanci na nový domov.“

Opuštěným psům i tady mohou lidé pomoct buď hmotným darem: donést krmení, pamlsky, deky, různé antiparazitní přípravky, nebo finančně. Provozovatelé žamberského psího útulku přemýšlejí také o zavedení jakési „adopce na dálku“, kdy by lidé mohli podporovat konkrétního pejska.

DANA POKORNÁ