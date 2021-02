Napilno měli i v kavárně Karolína v ústeckých Hylvátech, kde pro zamilované napekli maxi cupcaky Ona & On. Po krabičkách se jen zaprášilo. „My teď hodně krabičkujeme, osvědčilo se nám to,“ říká majitelka kavárny Karolína Kapounová a sáhne po další krabičce z dlouhé řady stylově ozdobené spoustou srdíček.

Kavárna se stále snaží své zákazníky překvapovat něčím novým, neotřelým. Problém to prý není. „Ráda vymýšlím nové věci. Kupujeme stále nové kuchařky, rozhlížíme se na internetu,“ usmívá se Karolína a chválí svoji cukrářku, se kterou „jedou na stejné vlně“.

Poslední rok nebyl pro podnikatele v gastronomii zrovna lehký, ale kavárnice z Hylvát si zachovává optimismus. „Nejsem stěžovací typ. Nemám to tak nastavené. Beru to jako výzvu. Už na jaře, jakmile to šlo, otevřeli jsme okénko a nečekali, co bude. Tím, že kavárna je mimo centrum města, naše podmínky jsou specifické. Vyhodnotili jsme, že v týdnu by byl zájem malý, proto okénko otevíráme v pátek, sobotu a neděli. A je to fajn, lidé to berou jako takové ‚mezipřistání‘ při svých procházkách městem. Naučili se sem chodit,“ svěřuje se kavárnice. Někdy přijdou i slabší víkendy, třeba před Vánocemi, ale zákazníci na svoji oblíbenou kavárnu nedají dopustit. „Cítím podporu,“ těší Karolínu.

Každá kavárna či cukrárna má jiný majstrštyk, na který zákazníci slyší. „Naším hitem je andělská roláda, děláme ji i ve velké verzi jako andělský dort. Byla jsem na kursu Josefa Maršálka, jeho dorty jsou také velmi oblíbené a žádané. Stále frčí velké dorty na zakázku. Je to asi tím, že pro lidi je to teď jeden z mála světlých bodů v životě, někdo z rodiny má narozeniny, a tak to společně oslaví. Jindy bych měla i na rok dopředu rozplánované zakázky na svatby, ty se teď však konají ve velmi omezené formě,“ podotýká kavárnice.

Vsází na kvalitu ingrediencí a to se vyplácí. „Třeba v případě větrníku jsme změnili recepturu a děláme ho podle cukrářky Ivety Fabešové. Musím říct, je to poznat. Lidé kvalitu ocení a jsou schopni si za ni připlatit,“ říká Karolína.

Úspěch zákusků závisí i na vyladění chutí. Část zákazníků ráda sáhne po zdravých dezertech bez cukru, většina si ale ráda „zahřeší“. „Ještě když byla kavárna otevřená a zákaznice přišly posedět, říkaly mi, že si jdou zahřešit. A já jim oponovala, že se jdou odměnit,“ usmívá se Karolína Kapounová. Těší se, až bude moct zase kavárnu otevřít. „Když vám z kávovaru teče káva do hrníčku a můžete pěnou vykouzlit tu parádu… Já ji dělám i do kelímku, ale není to ono,“ uzavírá.