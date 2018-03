Sváteční promluva: Velikonoční neděle

Večerní evangelium slavnosti Zmrtvýchvstání Pána, Neděle velikonoční, hovoří o dvou učednících, kteří se vraceli z Jeruzaléma do své osady jménem Emauzy. Byli zasaženi Ježíšovým ukřižováním, byli skleslí a zklamaní.

Evangelista Lukáš, který byl pravděpodobně vzdělaným lékařem, říká, že v tomto jejich rozpoložení mysli se k nim připojil vzkříšený Ježíš. Zprvu ho nepoznali. Otevřeli se mu a sdělovali mu svou bolest. Ježíš je přesvědčoval, že se to tak všechno muselo stát. Nabídli mu proto nocleh, pozvali ke stolu. Požehnal chléb, pronesl modlitbu a rozlámal ho svým typickým způsobem. Vtom ho poznali, ale on jim však zmizel.



Naplnila je obrovská radost, zapomněli na únavu z cesty, a i když přicházela noc, vrátili se zpět do Jeruzaléma, aby o tomto nečekaném setkání vyprávěli apoštolům. Tento příběh je jedním z četných setkání se vzkříšeným Ježíšem, který uvádí bible.



Nevěřme jen světu, který vše staví na experimentálních důkazech. Existují i důkazy psychologické a toto je jeden z nich. Apoštolové se totiž na základě zážitků ze setkávání se vzkříšeným Ježíšem zcela změnili. Již se nebáli zatčení či uvěznění, byli ochotni riskovat pro Ježíšovo dílo vše. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je pilířem víry křesťanů.



Na něm stojí naše naděje, že se smrtí našeho těla nepropadneme do nicoty. Až se na Bílou sobotu večer, anebo v hluboké noci na velikonoční neděli, začnou věřící shromažďovat u ohně, od kterého bude zapálena velikonoční svíce zvaná paškál, začnou největší křesťanské svátky – Velikonoce. Připomenou nám, že pokud uvěříme a postavíme svůj život na etických hodnotách, potom všechny ztráty, jako utrpení a smrt, budou pouze dočasné. Poznáme tak, že naděje na věčné jaro života není pouhou frází.



Bohumil Šitavanc,

katolický kněz Brandýs nad Orlicí