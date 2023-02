Areál bývalé svářečské školy je devět let nevyužívaný. Poté, co objekt opustila Univerzita Pardubice, školu odkoupila městská společnost TEZA. Následoval převod budovy na město, které už roky řeší její další využití. Radní nakonec vybrali rekonstrukci bývalé školní budovy pro potřeby městské knihovny. Projekt za 130 milionů korun dostal zelenou. Ve čtvrtek totiž přišla do České Třebové dobrá zpráva, město získá na přestavbu dotaci zhruba 85 milionů korun z Evropské unie.