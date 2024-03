/FOTO/ Sesuv svahu u Brandýsa nad Orlicí už měsíce komplikuje dopravu na silnici do Perné a Orlického Podhůří. Komunikace je uzavřená a na řadě je stabilizace masivu. V místě nyní usilovně pracují lesní dělníci, kteří čistí prostor od rizikových dřevin. S obousměrným provozem se na silnici počítá až na konci dubna.

Sesuv masivu na silnici u Perné poblíž Brandýsu nad Orlicí komplikuje už měsíce dopravu. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Kraj ve spolupráci s městem Brandýs nad Orlicí chystá zajištění svahu. Část komunikace silnice III/3123 je od poloviny ledna zavřená kvůli riziku pádů kamenů a stromů na vozovku. Stav svahu se v uplynulých měsících zhoršil vlivem počasí a výkyvů teplot. V místě nyní usilovně pracují lesní dělníci, kteří čistí prostor od rizikových dřevin. S obousměrným provozem se na silnici počítá až na konci dubna.

„Svah má dva vlastníky, a to město a soukromníka. Nám zase patří silnice pod svahem a musíme ze zákona zabezpečit provoz. Na polovině, která patří městu, jsme již společně nechali skálu očistit od rizikových částí a pokácet stromy," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Psali jsme:

Skála nad silnicí u Brandýsa hrozí zřícením, po 18 letech se bude znovu bourat

Kraj navíc pomohl Brandýsu nad Orlicí s žádostí o dotaci dva miliony korun ze Státního fondu životního prostředí. Nyní zbývá odklidit kamení a dřevo ze silnice. "V případě soukromého vlastníka se nám podařilo najít dohodu. Plánujeme sanaci zbytku svahu, i zde dojde ke kácení a odbourání některých kusů masivu. Na zajištění bezpečnosti vynaložíme zhruba čtyři miliony,“ dodal Michal Kortyš s tím, že ve spolupráci s městem Brandýs nad Orlicí a odborným geotechnikem bude skalní těleso pod pravidelným monitoringem kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu.

K dokončení těžby dřeva, odstranění rizikových kusů skály a odvozu popadaného materiálu ze silnice dojde v příštích týdnech. Nejpozději do konce dubna má dojít k obnovení provozu v obou směrech.

Mohlo by vás zaujmout: Posun v děsivé kauze. Vrahům z Pohodlí u Litomyšle hrozí až dvacet let ve vězení

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvoníková

„Vše koordinujeme, abychom to stihli co nejdříve. U paty svahu necháme umístit betonová svodidla, která budou chránit projíždějící řidiče a cyklisty. Obnovíme také klasická kovová svodidla, která byla pády stromů poškozena. Před zahájením obousměrného provozu ještě provedeme lokální výspravy komunikace. Vše chceme mít nejpozději do konce dubna hotové, protože to v okolí začnou opravy jiných silnic a chceme předejít komplikacím,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Bez řidičáku, opilý a ještě zfetovaný. Policisté se v Žichlínku nestačili divit

Svah nad silnicí čeká do pěti let komplexní zabezpečení. Město bude hledat dotační tituly, aby mohlo svah zabezpečit na dlouhou dobu. Současná sanace ho totiž podle geologů stabilizuje na období dvou až pěti let. „To bude velká investice. O dotaci nemůže požádat kraj, musíme se se zastupiteli domluvit, zda a za jakých podmínek jsme ochotní to zařídit my jako město. Pokud by se tak stalo, máme od kraje záruku, že do toho společně s námi půjde a pomůže nám. Naší hlavní snahou je co nejrychleji zabezpečit svah a spustit provoz na silnici,“ ujistil starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel.

K prvnímu sesuvu svahu na silnici došlo už vloni v polovině srpna po vydatných deštích.